Ettől elolvadsz: Sydney Sweeney megmutatta a futballtudását – Videó

A Sporting Lisbon szurkolói péntek este szemtanúi lehettek annak, hogy a színésznő szupersztár, Sydney Sweeney megmutatta labdakezelési tudását a pályán. Az Eufória és a Fehér Lótusz színésznője az Estadio Jose Alvalade stadionban nézte meg a Sporting 3-0-s győzelmét az Estoril ellen.

Fotó: Maya Dehlin Spach

A mérkőzés után Sweeney megmutatta futballtudását, miközben az angol színész Leo Woodallal – aki szintén játszik a Fehér Lótuszban - labdázott a pályán. A pároshoz csatlakozott Matthew Goode is, aki a Korona és a Downton Abbey című sorozatokból ismert.

Sweeney lenyűgöző labdakezelési képességeit mutatta be, és még Woodallt is megelőzte, amikor a 29 éves színész megpróbálta lecselezni. Egyikük a közösségi médiában azt írta, hogy Sweeney-nek „jobb dribblingképességei vannak”, mint a klub legendájának, Cristiano Ronaldónak.

Farmerben, kapucnis pulóverben és bőrdzsekiben az amerikai sztár a Sporting kabalájával, Jubasszal is játszott a videóban, amely azóta széles körben elterjedt a közösségi médiában.

Így rúgja a bőrt Sydney Sweeney

Sydney Sweeney playing football in Portugal. 🌟🤯pic.twitter.com/IGXNBFuIXz — Viralitity (@Viralitity) February 28, 2026

A páros Portugáliában tartózkodik, ahol hamarosan megkezdődik új filmjük, a Custom of the Country forgatása. Edith Wharton klasszikusának adaptációját csak a múlt hónapban jelentették be. A klub még egy bejegyzést is megosztott a hollywoodi trióról: „Üdvözöljük Alvaladéban, Sydney Sweeney, Leo Woodall és Matthew Goode!”.

Szerencséjükre tanúi lehettek a helyi csapat hazai győzelmének – írja a Daily Mail.