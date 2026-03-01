Elképedtek Szoboszlai viselkedésén; csere után jött a dráma a BL-ben
Őszinte interjú, meglepetés a BL-ben, nem tágít a Real Madrid. Szoboszlai Dominik a héten kétszer is szerepelt a Metropol legolvasottabb sportcikkeiben.
Szoboszlai Dominik teljesen új arcát mutatta meg a Red Bull interjújában.
Szoboszlai Dominik új arca
A Liverpool magyar középpályásával a Red Bull készített rendhagyó és a megszokottaktól sokkal hosszabb interjút, amelynek során Musimbe Dennis humorista kérdezte a focistát vezetés közben. A kötetlen hangvételű beszélgetés során szó esett az apaságról, a gyermekkori álmokról, valamint a válogatottról és a liverpooli mindennapokról is. A videó rövid idő alatt komoly népszerűségre tett szert Dennis YouTube-csatornáján: már közel százezren látták, és a hozzászólások száma is meghaladta a százat. A kommentelők többsége elképedt Szoboszlai viselkedésén: sokan bevallották, hogy teljesen más személyiségnek képzelték el.
Nem tágít a Real Madrid
Újabb verzió látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogyan igazolhatna a Real Madridhoz Szoboszlai Dominik. A Liverpool labdarúgójának noha 2028-ig élő szerződése van a Vörösökkel, az nem kizárt, hogy a Real kivásárolja őt. A spanyolok fizetnének a Poolnak, valamint jócskán megemelnék a középpályás jelenlegi, 120 ezer fontos heti fizetését. Egy új elmélet szerint játékoscsere is kisülhet a dologból.
Sallai Roland lemaradt a drámáról
Történelmi tettet hajtottak végre Sallai Rolandék a szerdai Juventus-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a török bajnok ugyanis 2013 óta tudott újra egyenes kieséses párharcot nyerni a legrangosabb európai kupasorozatban. A magyar játékost a második félidőben lecserélték, majd felpörögtek az események.
