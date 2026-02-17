Így köszöntötték a Real Madridnál Szoboszlai Dominikot

Továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbítja-e a szerződését Liverpoolban vagy a Real Madridhoz igazol. Előbb arról szóltak a sajtóhírek, hogy a magyar válogatott középpályás maradni szeretne a Vörösöknél, és erről tárgyal is a klubbal, mások viszont már azt írták, rábólintott a spanyolok titkos ajánlatára. Egyelőre semmi sem hivatalos, ez azonban a legkevésbé sem zavarja azokat a Real-szurkolókat, akik már tényként kezelik a klubváltást és a közösségi médiában üdvözölték Szoboszlait.

Szoboszlai Dominikot a közösségi oldalán üdvözölték a drukkerek a Real Madridban, pedig még semmi nem hivatalos (Fotó: Liverpool FC)

Szoboszlai Dominik Real Madrid-focista lesz?

A Liverpool magyar középpályásának lehetséges klubváltása azután lett újra téma, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a minap arról beszélt: amióta futballozni kezdett, Szoboszlainak egyetlen álma volt, hogy a Real Madridban játsszon. A 25 éves labdarúgó a találgatások közepette osztott meg egy róla készült reklámfilmet az Instagram-oldalán, aminek semmi köze a jövőjét firtató kérdésekhez, a spanyol drukkerek mégis ellepték a bejegyzés kommentszekcióját, és egy emberként köszöntötték a kedvenc csapatukban Szoboszlait.

Üdvözlünk a Real Madridban

– fogalmazták meg többen is, akik tényként kezelik a magyar focista érkezését, mit sem törődve azzal, hogy egyelőre semmi hivatalos információt nem adtak ki ezzel kapcsolatban. Mások óvatosabbak voltak, és inkább kérésként fogalmazták meg Szoboszlainak: igazoljon a Real Madridhoz.

A bejegyzés alatt természetesen a Liverpool szurkolói is megjelentek, akik maradásra biztatják kedvenc játékosukat. Egyes angol drukkerek azonban sokkal pozitívabban látják a jövőt, és szerintük a madridiak csak álmodnak arról, hogy Szoboszlai az ő játékosuk lesz.