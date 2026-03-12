Hamarosan eljön az Antikrisztus? A pap kitálalt a jelekről

Már csak ez hiányzott a világ oltárán, de úgy tűnik, nemsokára eljön az Antikrisztus – állítja egy pap.

Az Antikrisztus meg fog jelenni – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Elhozza a pusztulást az Antikrisztus?

Egy római katolikus pap szerint a világ jelenlegi állapota tökéletes lehetőséget adott a megtestesült gonosznak, hogy elérkezzen és átvegye az uralmat. Chad Ripperger atya szerint előkészítették már a világot az Antikrisztus számára, ami sokunk számára a véget jelentheti.

Azoknak, akik nem tudnák, az Antikrisztus Jézus Krisztus szöges ellentéte, a Biblia pedig figyelmeztet, hogy elfog jönni a nap, mikor itt lesz a világon, és az a világ végét jelentheti – írja a LadBible.

Azt gondolhatod, hogy azonnal ki fogod szúrni, ha ez a baljós alak felbukkan, de ez nem ilyen egyszerű. Nemrégiben a Shawn Ryan Show-ban való szereplése során figyelmeztette az embereket, hogy az Írás szerint az Antikrisztus annyira karizmatikus lesz, hogy mindenkit befolyásolni fog.

Hacsak valaki nem részesül Isten konkrét kegyelmeiben, könnyen beszippantja, amit tanít és amit vall

Chad atya, aki a Denveri Főegyházmegyében szolgál és emellett ördögűző, filozófus és teológus, Shawn Ryanel beszélgetett a gonoszról, amely közeledik.

Hátborzongató jóslata szerint az Antikrisztus képes lesz uralni a világot. ,,Gazdaságokon keresztül fog uralkodni" – mondta. Az atya szerint messiásnak fogja mondani magát, de a Biblia szerint egy báránybőrbe bújt farkas. Korábbi tanításokra utalva kijelentette, hogy a jelenség akkor jön el, ha ez emberi erkölcsösség összeomlik, ami szerinte elkezdődött. Szerinte politikai rendszereket fog manipulálni, és átveszi az irányítást a világgazdaság felett.

Eljön a két próféta, és elűzik az Antikrisztust

Az emberiség egyetlen reménye a két mennyei próféta – Illés és Énok –, akik remélhetőleg segíthetnek Jézus Krisztusnak a gonosz erő elpusztításában. A digitális valuták a pap szerint megoldásként szolgálhatnak a veszélyre és a baj irányítására.

Chad atya szerint az embereknek az Antikrisztus eljöttekor készen kell állniuk feláldozni a kisebb jót a nagyobb jó érdekében. De egyelőre nem kell pánikba esni az atya szerint.

