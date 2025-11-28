Az antikrisztus visszatér Budapestre! Szikora Robi megszólalt Marilyn Manson-ról
Újra megszólalt a híres magyar énekes, Szikora Robi, akinek véleményére sokan kíváncsiak. Marilyn Manson magyar koncertje újra felkavarta a hazai kedélyeket.
Marilyn Manson magyarországi látogatása mindig nagy visszhangot váltott ki, és ez most sincs másként, hiszen a rocker hamarosan újra hazánkban ad koncertet. A hír futótűzként terjedt, és sokan már most találgatják, milyen fogadtatásra számíthat az extravagáns zenész. A bejelentés után óhatatlanul előkerült Szikora Róbert neve is, aki korábban többször is kemény kritikát fogalmazott meg vele kapcsolatban. A művészt most ismét megkerestük, hogy elmondja, mit gondol a közelgő fellépésről és a Manson-jelenségéről.
Marilyn Manson és Szikora Robi régi ügye – a korábbi kijelentések súlya ma is él
Manson magyar koncertje miatt ismét megszólalt Szikora Róbert. Manson, a botrányrocker évekkel ezelőtt sem hagyta hidegen a magyar sztárvilágot, különösen Szikora Robit, aki hitéből fakadóan rendkívül erősen reagált a jelenségre. Korábbi megnyilvánulásai máig visszhangzanak, hiszen kevés magyar előadó fogalmazott meg ennyire markáns véleményt Manson szerepéről és hatásáról. Most, hogy a zenész ismét Magyarországra érkezik, sokakban felidéződik, milyen heves reakciókat váltott ki egykor a koncertje. Így különösen aktuálissá vált visszatekinteni Szikora felejthetetlen szavaira. A korábbi fellépések idején Szikora mély aggodalommal figyelte a Manson-jelenséget, amely szerinte komoly lelki veszélyt jelenthetett a fiatalokra. Úgy érezte, kötelessége nyilvánosan is felszólalni, mivel a rockzenész imidzsét és üzeneteit ijesztőnek találta. A társadalmi vita akkoriban hatalmasra duzzadt, és Szikora véleménye meghatározó eleme lett a diskurzusnak. Most újra fontos felidézni, miket mondott akkor:
Nem csak a megjelenése, a dalszövegei is elrettentő példák. Én ma is féltem a fiatalokat ettől a sátáni fröcsögéstől. Nem véletlenül tartottunk misét, amikor kétszer Magyarországon járt, s imádkoztunk azért, hogy ne sikerüljön ellopnia a fiatalok lelkét. Nem voltam naprakész arról, hogy mi történt vele az utóbbi időben, ám nem ért váratlanul, hogy mire képes ez az ember
– kezdte lapunknak az énekes, aki szerint a rockernek egy esélye van a „gyógyulásra”...
Én érte sosem imádkoznék, de ellene sem, csak sajnálom. Az az igazság, maga az ember is kell hozzá, hogy valakit megszálljon a gonosz, ugyanis azt be is kell engedni. Ő elveszett, és szerintem valami ördögűzésnek kéne alávetni, hogy valami is segíthessen rajta.
– mondta Szikora, aki mélyen hívő emberként úgy érzi, ilyen ügyben érdemes felszólalni.
Ezek a mondatok sokakat megdöbbentettek akkoriban, és máig erős reakciókat váltanak ki. Éppen ezért volt nagy kérdés, vajon változott-e mára az énekes álláspontja.
A mostani helyzet: érkezik a koncert – és érkezik az új hullám is
A közelgő magyarországi fellépés bejelentése után természetes volt, hogy a Metropol ismét felkeresi Szikora Robit. Bár sokan arra számítottak, hogy a hosszú évek alatt talán árnyaltabbá vált a véleménye, a művész válasza egyáltalán nem ezt mutatta, meglepően határozott maradt:
A Marilyn Manson-nal kapcsolatban semmi véleményem nincs, illetve amivel kapcsolatban volt, azt korábban elmondtam. A katonaságnál is úgy van, hogy az utolsó parancs az érvényben marad. Az utolsó véleményem, ami volt, az érvényben maradt.
Szikora ezzel világossá tette, hogy nem kívánja újra tárgyalni ezt a témát. Korábbi szavai továbbra is érvényesek, és nem is tervez változtatni véleményén. Egy dolog viszont biztos: Marilyn Manson mindig is egy megosztó személyiségként marad fent a köztudatban.
