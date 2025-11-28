Az antikrisztus visszatér Budapestre! Szikora Robi megszólalt Marilyn Manson-ról

Marilyn Manson magyarországi látogatása mindig nagy visszhangot váltott ki, és ez most sincs másként, hiszen a rocker hamarosan újra hazánkban ad koncertet. A hír futótűzként terjedt, és sokan már most találgatják, milyen fogadtatásra számíthat az extravagáns zenész. A bejelentés után óhatatlanul előkerült Szikora Róbert neve is, aki korábban többször is kemény kritikát fogalmazott meg vele kapcsolatban. A művészt most ismét megkerestük, hogy elmondja, mit gondol a közelgő fellépésről és a Manson-jelenségéről.

Marilyn Manson Budapesti koncertje megosztja az embereket (Fotó: Mediaworks Archív)

Marilyn Manson és Szikora Robi régi ügye – a korábbi kijelentések súlya ma is él

Manson magyar koncertje miatt ismét megszólalt Szikora Róbert. Manson, a botrányrocker évekkel ezelőtt sem hagyta hidegen a magyar sztárvilágot, különösen Szikora Robit, aki hitéből fakadóan rendkívül erősen reagált a jelenségre. Korábbi megnyilvánulásai máig visszhangzanak, hiszen kevés magyar előadó fogalmazott meg ennyire markáns véleményt Manson szerepéről és hatásáról. Most, hogy a zenész ismét Magyarországra érkezik, sokakban felidéződik, milyen heves reakciókat váltott ki egykor a koncertje. Így különösen aktuálissá vált visszatekinteni Szikora felejthetetlen szavaira. A korábbi fellépések idején Szikora mély aggodalommal figyelte a Manson-jelenséget, amely szerinte komoly lelki veszélyt jelenthetett a fiatalokra. Úgy érezte, kötelessége nyilvánosan is felszólalni, mivel a rockzenész imidzsét és üzeneteit ijesztőnek találta. A társadalmi vita akkoriban hatalmasra duzzadt, és Szikora véleménye meghatározó eleme lett a diskurzusnak. Most újra fontos felidézni, miket mondott akkor:

Nem csak a megjelenése, a dalszövegei is elrettentő példák. Én ma is féltem a fiatalokat ettől a sátáni fröcsögéstől. Nem véletlenül tartottunk misét, amikor kétszer Magyarországon járt, s imádkoztunk azért, hogy ne sikerüljön ellopnia a fiatalok lelkét. Nem voltam naprakész arról, hogy mi történt vele az utóbbi időben, ám nem ért váratlanul, hogy mire képes ez az ember

– kezdte lapunknak az énekes, aki szerint a rockernek egy esélye van a „gyógyulásra”...