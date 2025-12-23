Döntött Beatrix hercegnő: Vajon botrányos apjával tölti a karácsonyt?

Egyre jobban szorul a hurok András hercegen, a Jeffrey Epstein-botrány miatt megfosztották királyi címeitől és az otthonától, ráadásul még a családja is eltávolodott tőle. A kegyvesztett herceg lányait is kínos helyzetbe hozta az ünnepek közeledtével. Beatrix hercegnő meghozta a döntést, nem az apjával tölti a karácsonyt.

Két tűz között ragadt Beatrix hercegnő Fotó: Getty Images

Beatrix hercegnő elkerüli apját az ünnepek alatt

Minden jel arra mutat, hogy András magányos lesz idén karácsonykor. Két gyermeke közül az egyik bejelentette, hogy nem a családjával tölti az ünnepeket, helyette külföldön érzi jól magát.

A 37 éves hercegnőt meghívták a királyi család által szervezett nagy családi ünnepségre, amire szülei nem hivatalosak. Éppen ezért nehéz helyzetben találta magát, vagy a szüleivel tölti a karácsonyt vagy a tágabb családjával.

A hercegnő azonban mindkettőt visszautasította, hogy elkerülje a kínos helyzetet. Beatrix hercegnő inkább férjével, Edo Mapelli Mozzival és barátaival megy síelni az ünnepek alatt.

Húga, a 35 éves Eugénia hercegnő hasonló dilemmában van, és nem tudni, hová utazik az ünnepi időszakban, bár várhatóan férjével, Jack Brooksbankkel tölti azt.

Bennfentes források szerint a kegyvesztett herceg ezek miatt nincs ünnepi hangulatban, házát sem díszítette fel, mivel valószínűleg egyedül lesz az ünnepek alatt.

A források azt is elmondták, hogy a hercegnőt rendkívül rosszul érzik magukat, hogy két tűz között ragadtak. Nem akarnak választani a családjuk két fele között, ezért inkább teljesen eltávolítják magukat a helyzettől.

A királyi család tisztában van a hercegnők nehéz helyzetével, és a köztük lévő kapcsolatot nem rendítették meg a botrányok. Ennek jegyében a hercegnők még az ünnepek előtt részt vettek a Buckingham-palotában tartott, karácsonyt megelőző családi ebéden. Emellett nagyra értékelik, hogy a király és Vilmos herceg továbbra is mindent megtesznek a jó viszony megőrzéséért - írja a The Sun.