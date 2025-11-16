RETRO RÁDIÓ

Most kiderült: ez győzte meg a bukott András herceget arról, hogy ideje távozni

Az egykori András herceg száműzetése körüli botrány talán lassan a végéhez közeledik. Egyes források szerint ez lehet az oka annak, hogy a bukott herceg feladta a küzdelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 18:30
András herceg Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő királyi család

A bukott András herceg száműzetése körüli botrány lassan a végéhez közeledik. Egyes források szerint András, vagy ahogy mostantól hívják, Andrew Mountbatten-Windsor végleg felhagyott az ellenállással, és beleegyezett abba, hogy lemondjon a címeiről és az otthonáról is — elsősorban azért, hogy megvédje a lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőket.

Valóban ez győzte meg a volt András herceget, hogy elhagyja a Royal Lodge-ot?
Valóban ez győzte meg a bukott András herceget arról, hogy elhagyja a Royal Lodge-ot? / Fotó: Fotó: Bors

Miután a Buckingham-palota bejelentette, hogy III. Károly király megfosztja öccsét a királyi címeitől, egyre több kérdés merült fel András családjának jövőjével kapcsolatban. A hírek szerint Beatrix és Eugénia királyi jövőjével kapcsolatos ígéretek késztették Andrást arra, hogy feladja a harcot a címei és windsori otthona, a Royal Lodge megtartásáért.

Ez győzte meg a bukott András herceget arról, hogy feladja a küzdelmet

Egyértelművé tették András számára, hogy bár volt felesége, Sarah Ferguson is elveszíti a címét, a lányaikkal, Beatrix és Eugénia hercegnővel szemben nem hoznak semmilyen intézkedést

– adta hírül a Daily Mail.

A lap azt is állítja, hogy a király megígérte Andrásnak: a lányai új, hivatalos királyi szerepeket is vállalhatnak majd, miután ő maga elveszíti a megmaradt hivatalos státuszát.

Ez gyorsan igazolást nyert. November 7-én Beatrix hercegnő a nagybátyjával, Edward herceggel vett részt egy Outward Bound jótékonysági szervezet egyik rendezvényén, amelyen a hercegnő új tisztséget is kapott: ő lett az Outward Bound helyettes pártfogója. Eközben Eugénia hercegnő november 11-én mentori szerepet vállalt a The King’s Foundation 35. évfordulójához kapcsolódó eseményen.

András herceg száműzetésének híre mellett tehát az is világossá vált, hogy Beatrix és Eugénia megtarthatják a királyi címeiket. Ingrid Seward királyi életrajzíró szerint mindez azt jelzi, hogy a király elkötelezett amellett, hogy támogatást nyújtson unokahúgainak ebben a nehéz időszakban.

Azt hiszem, Károly felelősnek érzi magát a két lányért

– mondta el Ingrid Seward.

Tudom, hogy támogató férjeik vannak, de mindkettőjüknek kisgyermeke van, és ez az egész rendkívül, rendkívül nehéz volt számukra

– tette hozzá Seward a People beszámolója szerint.

 

 

