A múlt héten III. Károly király kiállt minden típusú bántalmazás túlélői mellett, és megkezdte a folyamatot, amelynek során hivatalosan megfosztja megbélyegzett öccsét, András herceget minden királyi címétől.

Károly király Sandringhamben ajánlott új otthont András hercegnek, de a helyiek nem lelkesednek érte

Az uralkodói rangok hivatalos nyilvántartásából való törlése után Andrew Mountbatten Windsor-ként lesz ismert, és el kell hagynia fényűző otthonát, a Royal Lodge-ot. A 30 szobás ingatlan a windsori kastély közelében komoly viták tárgya lett az András körüli folyamatos botrányok miatt. Amikor kiderült, hogy szinte semmilyen bérleti díjat nem fizetett, amióta 2003-ban beköltözött a II. kategóriás védettségű ingatlanba, a közfelháborodás tetőfokára hágott.

Azonban II. Károly királynak nem volt lehetősége arra, hogy a testvérét és volt sógornőjét, Sarah Fergusont kitegye a Royal Lodge-ból. Mivel „vasbiztos” bérleti szerződéssel rendelkezett, jogi úton nem lehetett kényszeríteni őket a távozásra, Andrást saját elhatározásából kellett meggyőzni. Végül beleegyezett, miután a király felajánlotta számára a Sandringham birtokon található új otthont.

A hatalmas, 20 ezer hektáros birtok körülbelül 150 ingatlant foglal magában, és a palota nem árulta el, melyik lesz András új otthona, amikor elhagyja a Royal Lodge-ot. Az azonban biztos, hogy Sarah Ferguson nem csatlakozik hozzá az új lakóhelyen, inkább saját útját járja, és máshol keres magának otthont.

Bár a Sandringham megoldás lehet a Windsor-ház számára, a helyiek közül sokan nem lelkesednek, hogy András a környékükre költözik. Jacqueline Hargreaves három évtizede él a Sandringham közelében, és elmondta, hogy sétái során gyakran találkozik a királyi család tagjaival.

Ha Andrással futnék össze, csak továbbsétálnék

– mondta.

A Pub dolgozója, Kate Cook így nyilatkozott:

Szerintem ha bármennyi tisztessége lenne, talán csak magának élne. Ha lenne valami tisztelete a nyilvánosság iránt… de szerintem nincs benne alázat.

Egy másik helyi hozzátette, hogy nem beszélne Andrással, ha látná, de egy másik lakos elismerte, lehet, nem tudná megállni, hogy ne szóljon oda neki, ha a környéken találkoznának – írja a Mirror.