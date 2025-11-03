„Újrakezdés 21 millió dollárért!” – Vilmos herceg és Katalin elhagyták régi otthonukat, és Windsor legelőkelőbb kúriájába költöztek!
Vilmos herceg és Katalin hercegné új fejezetet nyitnak életükben. A walesi hercegi pár három gyermekével együtt elhagyta az Adelaide Cottage-ot, és egy 21 millió dollárt érő, nyolc hálószobás windsori kastélyba, a Forest Lodge-ba költözött. A költözés mögött nem csupán a kényelem áll – a bennfentesek szerint Vilmos herceg és családja újrakezdésre vágyott a nehéz évek után.
Új otthon, új élet. A 43 éves Vilmos herceg és Katalin a három gyermekükkel – Györggyel (12), Saroltával (10) és Lajossal (7) – a félévi iskolai szünetben vették birtokba a Forest Lodge névre keresztelt georgiánus kúriát, amely a Windsor Great Park szívében áll. Az új otthon mindössze pár percre található korábbi rezidenciájuktól, az Adelaide Cottage-tól, de sokkal közelebb van Katalin szüleihez, Carole és Michael Middletonhoz.
„Windsor az otthonuk lett, de az elmúlt években nehéz időszakokat éltek meg” – árulta el egy közeli forrás a The Sun-nak. „A költözés lehetőséget ad nekik egy új kezdetre, egy új fejezetre – arra, hogy maguk mögött hagyják a rossz emlékeket.”
A gyász és a betegségek után jött az újrakezdés
Vilmos és Katalin 2022-ben költöztek az Adelaide Cottage-ba – épp abban az évben, amikor II. Erzsébet királynő meghalt. Az ezt követő időszak különösen nehéz volt számukra: 2024-ben mind III. Károly király, mind Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos megbetegedést diagnosztizáltak náluk.
„Az Adelaide Cottage tele volt emlékekkel – szomorúakkal is,” mondta egy bennfentes. „A Forest Lodge viszont a remény és a gyógyulás szimbóluma számukra.”
A pár állítólag „hosszú távra” tervez új otthonukban. „Ez nem ideiglenes megoldás – ez az új otthonuk, ahol gyermekeiket szeretnék felnevelni” - mondta egy királyi forrás.
Luxus és magánélet egy helyen
A 21 millió dollárra becsült Forest Lodge egy nyolc hálószobás, impozáns kúria, amelyet szigorú biztonsági intézkedések vesznek körül. A The Times szerint a rezidencia köré 3,7 kilométeres biztonsági zónát vontak, a helyiek pedig elvesztették hozzáférésüket a közeli Cranbourne Gate parkbejárathoz.
„Sokan közülünk már 20 éve itt sétáltatjuk a kutyánkat, most pedig azt mondják, nem tehetjük – ez arculcsapás” - panaszkodott egy windsori lakos a The Sun-nak.
Mások viszont örömmel fogadták az új szomszédokat. „Imádom őket! Ők a kedvenc királyi párosom, és remek király és királyné lesz belőlük!” – lelkesedett egy helyi.
Közben András herceget kitették a palotából
A walesi pár költözése egybeesett András herceg bukásával: III. Károly hivatalosan megfosztotta őt királyi címeitől, és felszólította, hogy hagyja el a Royal Lodge-ot. A Buckingham-palota közleménye szerint András mostantól Andrew Mountbatten Windsor néven él, és új magánlakásba költözik.
A hírek szerint András két másik házat kért cserébe: Harry és Meghan korábbi otthonát, a Frogmore Cottage-ot, valamint Vilmos és Katalin korábbi otthonát, az Adelaide Cottage-ot.
Ez egy új fejezet Vilmos hercegék számára
Ahogy egy királyi bennfentes fogalmazott: „Vilmos és Katalin végre fellélegezhetnek. Az elmúlt évek tele voltak gyásszal és aggodalommal, most viszont új otthonukban békére és nyugalomra lelhetnek.”
A Forest Lodge így nem csupán egy új cím a térképen – hanem a jövő királyi párjának új kezdetét jelenti.
