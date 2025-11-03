„Újrakezdés 21 millió dollárért!” – Vilmos herceg és Katalin elhagyták régi otthonukat, és Windsor legelőkelőbb kúriájába költöztek!

Új otthon, új élet. A 43 éves Vilmos herceg és Katalin a három gyermekükkel – Györggyel (12), Saroltával (10) és Lajossal (7) – a félévi iskolai szünetben vették birtokba a Forest Lodge névre keresztelt georgiánus kúriát, amely a Windsor Great Park szívében áll. Az új otthon mindössze pár percre található korábbi rezidenciájuktól, az Adelaide Cottage-tól, de sokkal közelebb van Katalin szüleihez, Carole és Michael Middletonhoz.

Vilmos herceg és Katalin új életet kezdtek / Fotó: Jonathan Brady

„Windsor az otthonuk lett, de az elmúlt években nehéz időszakokat éltek meg” – árulta el egy közeli forrás a The Sun-nak. „A költözés lehetőséget ad nekik egy új kezdetre, egy új fejezetre – arra, hogy maguk mögött hagyják a rossz emlékeket.”

A gyász és a betegségek után jött az újrakezdés

Vilmos és Katalin 2022-ben költöztek az Adelaide Cottage-ba – épp abban az évben, amikor II. Erzsébet királynő meghalt. Az ezt követő időszak különösen nehéz volt számukra: 2024-ben mind III. Károly király, mind Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos megbetegedést diagnosztizáltak náluk.

„Az Adelaide Cottage tele volt emlékekkel – szomorúakkal is,” mondta egy bennfentes. „A Forest Lodge viszont a remény és a gyógyulás szimbóluma számukra.”

A pár állítólag „hosszú távra” tervez új otthonukban. „Ez nem ideiglenes megoldás – ez az új otthonuk, ahol gyermekeiket szeretnék felnevelni” - mondta egy királyi forrás.

Luxus és magánélet egy helyen

A 21 millió dollárra becsült Forest Lodge egy nyolc hálószobás, impozáns kúria, amelyet szigorú biztonsági intézkedések vesznek körül. A The Times szerint a rezidencia köré 3,7 kilométeres biztonsági zónát vontak, a helyiek pedig elvesztették hozzáférésüket a közeli Cranbourne Gate parkbejárathoz.

„Sokan közülünk már 20 éve itt sétáltatjuk a kutyánkat, most pedig azt mondják, nem tehetjük – ez arculcsapás” - panaszkodott egy windsori lakos a The Sun-nak.

Mások viszont örömmel fogadták az új szomszédokat. „Imádom őket! Ők a kedvenc királyi párosom, és remek király és királyné lesz belőlük!” – lelkesedett egy helyi.

Közben András herceget kitették a palotából

A walesi pár költözése egybeesett András herceg bukásával: III. Károly hivatalosan megfosztotta őt királyi címeitől, és felszólította, hogy hagyja el a Royal Lodge-ot. A Buckingham-palota közleménye szerint András mostantól Andrew Mountbatten Windsor néven él, és új magánlakásba költözik.