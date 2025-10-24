Katalin és Vilmos – kiderült a titok, ezt nem gondoltuk volna a hercegi párról

Úgy tűnik, hogy Katalin és Vilmos nemcsak a királyi életben, hanem egymás között is komoly versengést folytat – még a legártatlanabb helyzetekben is. A legendás brit séf, Mary Berry, aki hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a walesi hercegi párral, most felfedte: mindketten meglepően versenyszelleműek.

Katalin és Vilmos szeret versengeni (Fotó: i-Images / Pool / Northfoto)

Katalin és Vilmos szokása mindenki számára meglepő volt

A 89 éves sztárséf a Saga magazinnak adott interjúban mesélt a királyi párról és arról is, mennyire meghatotta, amikor Vilmos herceg a 90. születésnapján „nemzeti kincsnek” nevezte őt.

Be kellett harapnom a szám szélét, annyira megérintett, amit mondott. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot

– idézte fel Berry.

A beszélgetés során a híres séf hozzátette:

Sok közös programunk volt, és hát… Vilmos is versengő típus. Katalin pedig ugyanilyen.

Kiderült, a hercegi pár bárhol, bármikor képes egymás ellenfeleként fellépni. Legyen szó kerékpárversenyről, vitorlásfutamról, főzőversenyről vagy tésztagyúrásról, mindig komolyan veszik a kihívást.

A családtagok szerint Katalin különösen nehezen viseli a vereséget. Mike Tindall, Vilmos unokatestvérének, Zara Tindallnak a férje korábban tréfásan megjegyezte egy podcastben:

Nem akarom azt mondani, hogy Katalin nagyon versengő, de… láttam őt sörpongozni!

Mire a hercegné mosolyogva reagált:

Én? Ugyan már, én egyáltalán nem vagyok versengő.

A hercegné öccse, James Middleton is elárulta: Vilmos herceg olykor „véletlenül” eltűnt a játékestekről, amikor kiderült, hogy Katalin családja komolyan veszi a társasjátékokat.

Amint előkerültek a kártyák, Vilmos hirtelen észrevette, hogy Ella, a kutyám, sétálni akar

– mesélte nevetve.

Mary Berry és a királyi pár kapcsolata 2019-ben vált szorosabbá, amikor együtt forgattak egy karácsonyi különkiadást a Great British Bake Off című műsorhoz. Akkor Katalin elárulta, hogy a gyermekeik is rajonganak Berry receptjeiért:

Lajos egyik első szava az volt, hogy Mary, mert a konyhai polcon ott sorakoznak a szakácskönyvei, és folyton rámutatott a fotójára.

A walesi hercegi pár tehát nemcsak méltósággal viseli a közéleti szerepeket, hanem némi egészséges rivalizálással is fűszerezik a kapcsolatukat – pont ettől tűnnek annyira emberinek és szerethetőnek – írja a People.