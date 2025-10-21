RETRO RÁDIÓ

Vilmos herceg „kegyetlen” tervei trónra lépése után – András hercegnek befellegzett

Itt a bosszú ideje? Erre készül Vilmos herceg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 18:00
királyi család András herceg Vilmos herceg

Királyi források szerint Vilmos herceg sokkal könyörtelenebb lesz, mint édesapja, III. Károly király, amikor eljön az idő, hogy átvegye a trónt. A walesi herceg már most jelezte: nem lesz több esélye András hercegnek és egykori feleségének, Sarah Fergusonnak.

Vilmos herceg
Vilmos herceg elszánta magát –
Fotó: AFP

A döntés előzménye, hogy András herceg elveszítette királyi címeit, miután egyre nagyobb figyelem irányult kapcsolatára a hírhedt pedofil milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. A botrány újabb hulláma most Virginia Giuffre – az Andrást szexuális visszaéléssel vádoló nő – posztumusz megjelent memoárjával robbant ki, amely tovább növeli a királyi családra nehezedő nyomást.

Források szerint Károly király a múlt héten egy tízperces telefonhívásban közölte öccsével, hogy végérvényesen vége a rangos királyi életének. A döntés meghozatalában Vilmos is részt vett, és mostanra egyértelmű: apjával teljes egyetértésben kívánja lezárni a York-ház körüli botrányokat.

A Mirror úgy tudja, Vilmos, miután király lesz, teljesen kitiltaná Andrást a királyi eseményekről – nemcsak a nyilvános, hanem a családi rendezvényekről is. A tervek szerint még saját koronázásán sem lenne helye nagybátyjának, sőt Sarah Fergusont is végleg kizárná a monarchia köreiből.

A királyi szakértők szerint ez merőben új irányt jelent majd a család történetében. Míg Károly és néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő időnként még engedtek Andrásnak megjelenni karácsonyi vagy húsvéti eseményeken, Vilmos zéró toleranciát hirdet.

Az elmúlt hónapban a herceg a kenti hercegné temetésén láthatóan került minden kapcsolatot Andrással – a szemtanúk szerint még csak rá sem nézett, miközben nagybátyja próbált szóba elegyedni vele.

Sarah Ferguson helyzete sem jobb: a hercegné korábban beismerte, hogy 15 000 fontot kapott Epsteintől adósságai rendezésére, később pedig levelet írt neki, amelyben „nagylelkű barátjának” nevezte. Most újabb e-mailek kerültek elő, amelyek szerint még több pénzt kért a bűnözőtől, és lányai társaságában az Egyesült Államokba is utazott, miután Epstein kiszabadult.

Bár Beatrix és Eugénia hercegnők helyzete hivatalosan változatlan marad, a királyi jövőjük egyre bizonytalanabb. Királyi kommentátorok szerint Vilmos uralma alatt már semmi esélyük arra, hogy aktív szerepet kapjanak a monarchia életében.

Vilmos herceg a közelmúltban egy interjúban megerősítette: célja, hogy „a királyságot modernizálja és működőképessé tegye”. Mint fogalmazott: 

A változás a napirendemen van. Nem félek tőle – a jó érdekében cselekszem.

 

 

