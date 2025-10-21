Vilmos herceg „kegyetlen” tervei trónra lépése után – András hercegnek befellegzett

Királyi források szerint Vilmos herceg sokkal könyörtelenebb lesz, mint édesapja, III. Károly király, amikor eljön az idő, hogy átvegye a trónt. A walesi herceg már most jelezte: nem lesz több esélye András hercegnek és egykori feleségének, Sarah Fergusonnak.

Vilmos herceg elszánta magát –

Fotó: AFP

A döntés előzménye, hogy András herceg elveszítette királyi címeit, miután egyre nagyobb figyelem irányult kapcsolatára a hírhedt pedofil milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. A botrány újabb hulláma most Virginia Giuffre – az Andrást szexuális visszaéléssel vádoló nő – posztumusz megjelent memoárjával robbant ki, amely tovább növeli a királyi családra nehezedő nyomást.

Források szerint Károly király a múlt héten egy tízperces telefonhívásban közölte öccsével, hogy végérvényesen vége a rangos királyi életének. A döntés meghozatalában Vilmos is részt vett, és mostanra egyértelmű: apjával teljes egyetértésben kívánja lezárni a York-ház körüli botrányokat.

A Mirror úgy tudja, Vilmos, miután király lesz, teljesen kitiltaná Andrást a királyi eseményekről – nemcsak a nyilvános, hanem a családi rendezvényekről is. A tervek szerint még saját koronázásán sem lenne helye nagybátyjának, sőt Sarah Fergusont is végleg kizárná a monarchia köreiből.

A királyi szakértők szerint ez merőben új irányt jelent majd a család történetében. Míg Károly és néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő időnként még engedtek Andrásnak megjelenni karácsonyi vagy húsvéti eseményeken, Vilmos zéró toleranciát hirdet.

Az elmúlt hónapban a herceg a kenti hercegné temetésén láthatóan került minden kapcsolatot Andrással – a szemtanúk szerint még csak rá sem nézett, miközben nagybátyja próbált szóba elegyedni vele.

Sarah Ferguson helyzete sem jobb: a hercegné korábban beismerte, hogy 15 000 fontot kapott Epsteintől adósságai rendezésére, később pedig levelet írt neki, amelyben „nagylelkű barátjának” nevezte. Most újabb e-mailek kerültek elő, amelyek szerint még több pénzt kért a bűnözőtől, és lányai társaságában az Egyesült Államokba is utazott, miután Epstein kiszabadult.