Retteghet András herceg: drámai lépésre készül Károly király

Károly király megvonná András herceget a Térdszalagrend kitüntetésétől a botrányos viselkedése és üzletelései miatt. Gyakorlatilag szépen lassan száműzné testvérét a királyi családból.

András herceg botrányaiból elege van a királyi családnak, épp ezért Károly király komoly lépéseket fontolgat Fotó: AFP

Károly király és András herceg viszálya: Ki adja fel előbb?

A III. Károly király komolyan fontolgatta, hogy megfosztja András herceget a Térdszalagrend tagságától, amely az Egyesült Királyság legrangosabb lovagrendje. Végül a herceg saját magától mondott le a tagságról, és minden egyéb más a királyi család tagjaként ráruházott címekről és kiváltságokról is. A döntést az utóbbi napokban napvilágra került új botrányok siettették. A Mail on Sunday kiderítette, hogy András egy e-mailben Jeffrey Epsteinnek – akit elítéltek kiskorúak szexuális kizsákmányolásáért – azt írta: „együtt vagyunk ebben”, miután a lap megírta, hogy szexuális kapcsolatba került Virginia Giuffre-rel, aki akkor 17 éves volt. Bár a herceg tagadja, hogy valaha találkozott volna Giuffre-rel, és a közös fényképet hamisítványnak nevezi, a levél létezése megkérdőjelezhetetlen bizonyíték arra, hogy András hazudott a BBC-interjúban, amikor azt állította: csak azért találkozott Epsteinnel, hogy megszakítsa vele a kapcsolatot - írja a Daily Mail.

A levélben így zárta sorait: „Tartsuk a kapcsolatot, és játsszunk majd újra hamarosan.” – „Az, Őfelsége York hercege, KG”. A botrányt tovább súlyosbítja, hogy 2018-ban András meghívta ebédre a Buckingham-palotába azt a kínai tisztviselőt, aki most egy kémügy központi alakja. Ez csak egy újabb példa a herceg gyanús üzleti ügyleteire.

A botrányok sora több mint 15 éve húzódik. 2011-ben lemondatták kereskedelmi „nagyköveti” szerepéről, 2022-ben pedig II. Erzsébet királynő megvonta tőle katonai rangjait és pártfogói tisztségeit, miután bírósági eljárás indult ellene Giuffre polgári keresete miatt. Az ügyet később peren kívül rendezte. Károly trónra lépése után megvonta öccse magánjárandóságát és próbálta rávenni, hogy hagyja el a windsori Royal Lodge-ot, ám András makacsul kitartott a 30 szobás rezidencia mellett. A király szerint ezzel csak tovább rontja saját helyzetét, és kiszolgáltatja magát azoknak, akik kihasználnák pénzügyi gondjait. A király eddig próbált segíteni, még kisebb házat is felajánlott neki, de András mindent visszautasított. Mostanra az egyetlen lehetőség az maradt, hogy a király minden hivatalos és erkölcsi rangjától megfossza.