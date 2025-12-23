Hajdú Péter Kazinczy-idézettel reagált Hadházy Ákos nyomdafestéket nem tűrő szavaira
Hadházy tudja, hogyan rontsa el mások örömét. Még büszke is rá.
Döbbenet: Hadházy Ákos nemrég nagy port kavart, mivel szolgának nevezte a Mészáros Csoport dolgozóit. Hajdú Péter kikérte magának és a többi érintett nevében ezt a hangnemet, mivel korábban vezérigazgatóként dolgozott a cégcsoport egyik tagjánál. A bocsánatkérés persze elmaradt, de a válasz megérkezett a képviselőtől, aki politikushoz nem méltó hangnemben üzent a műsorvezetőnek. Hajdú Péter erre is reagált közösségi oldalán.
Keményen kritizálta a politikus válaszát Hajdú Péter
Hadházy képviselő úr válaszában ismét megismételte, hogy én is szolga vagyok, mivel a Mészáros Csoportnál dolgoztam. Egyébként megjegyzem, hogy akkoriban Magyar Péter is ott dolgozott, tehát vigyáznia kellene, milyen stílusban beszél a szövetségeséről
– kezdte videójában a műsorvezető. Hajdú Péter tehát kiemelte, hogy a képviselő nem csupán a jelenleg ott dolgozókat hívja szolgának, hanem a Tisza Párt vezetőjét is, aki korábban több évet lehúzott a Mészáros Csoportnál.
Nem attól lesz menő egy politikus, ha úgy beszél, mint egy kocsis. Sokkal inkább attól, ha közpénzt kap és odafigyel, mik történnek a választókerületében és megpróbál az ott lévőkkel foglalkozni. Tehát ne a celebritások öltözködési szokásait figyelje, majd árazza be és mondja el ország-világnak
– mondta közösségi oldalán a műsorvezető, akinek szavait a Bors idézte.
Hajdú Péter üzent Hadházy Ákosnak
Szólj, s ki vagy, elmondom
– ezzel a Kazinczy idézettel zárta mondandóját a műsorvezető. Hajdú Péter korábban se zárkózott el a reakcióvideóktól, de most sikerült a képviselőnek kihozni a sodrából, mivel szolgának nevezte. A későbbi válaszában pedig nem a bocsánatkérés fordult meg a politikus fejében, hanem ismét szolgának hívta a műsorvezetőt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre