Csapatkapitány lesz Liverpoolban Szoboszlai? Kerkez kikotyogta az igazságot

Kerkez Milos nagyszerű vezetőnek tartja Szoboszlai Dominikot. Mint ismert, sokan már most a Liverpool következő csapatkapitányának kiáltották ki a 25 éves középpályást – a jelek szerint pedig a magyar balhátvéd is egyetért abban, hogy honfitársának minden képessége megvan ehhez. Bár arról továbbra sincs hír, hogy a feleknek sikerült-e már megegyezni a szerződéshosszabbításról.

Kerkez Milos nagyszerű vezetőnek tartja Szoboszlai Dominikot

Fotó: Andrew Powell / Getty Images

Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról

Nagyszerű karakter, és azt mondanám, hogy nagyszerű vezetővé válik a pályán és azon kívül is. Jó, hogy itt van

– idézi az Origo Kerkez Milos Sky Sportsnak adott interjúját.

Az utóbbi időben többször kiemelték már Liverpoolban Szoboszlai vezetőképességét, amivel Virgil van Dijk után a klub következő csapatkapitánya lehetne. Ehhez azonban előbb egy hosszútávú megállapodásra lenne szükség. A 25 éves magyar focista szerződéshosszabbítása jó ideje téma, maga az érintett két hónapja úgy fogalmazott:

Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan mennek a dolgok a labdarúgásban, és ezt mindenkinek figyelembe kell venni. Haladnak a dolgok, de még nem született döntés. Én hétről hétre, edzésről edzésre folytatom a munkát, és igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolókért. Majd meglátjuk, mi fog történni a jövőben.

Közben viszont a Real Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani.

Kerkez Milos az interjúban azt is elmondta Szoboszlairól, hogy sokat lógnak együtt, a középpályás pedig nemcsak a pályán, hanem az élet egyéb területein is segíti őt.