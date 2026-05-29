Ennek a három csillagjegynek garantáltan felejthetetlen nyara lesz

Társasági élet, romantika és szerencse. Az asztrológus szerint három csillagjegy számára különösen pozitívan alakul a 2026-os nyár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 13:00
Közeleg a nyár, és az asztrológus szerint három csillagjegy számára különlegesen pozitívan alakul majd az előttünk álló évszak.

Három csillagjegy számára különösen pozitívan alakul a nyár
Maisy Bristol asztrológus és intuitív vezető szerint a 2026-os nyár az Oroszlánok, a Bakok és a Vízöntők számára akár életük egyik legjobb időszaka is lehet.

Ez vár a három csillagjegyre

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Bristol szerint az Oroszlánokra életük egyik legjobb nyara vár. Mindez a Jupiter (amely a szerencsét és a bőséget szimbolizálja) és a Vénusz (a szerelem, romantika, pénz és szórakozás bolygója) mozgásának köszönhető.

Június 13-a kulcsfontosságú dátum lesz: a naptárak megtelnek majd bulikkal, eseményekkel és találkozásokkal.

A Jupiter június 30-án az Oroszlán jegyébe lép. Ez azt jelenti, hogy a természetes szerencse és a bőség áramlik majd az Oroszlánok életébe. Ha randizol, új udvarlókat vonzhatsz be. Ha elmész szórakozni, akár ingyen italokat is kaphatsz. Alapvetően itt az ideje annak, hogy melléd álljon a szerencse

– mondta Bristol.

A pénzügyek szempontjából június 30. és július 9. között lehet a legerősebb időszak, amikor mindkét bolygó az Oroszlán jegyében tartózkodik. Az égbolt Déli Holdcsomópontja augusztus 19-én lép az Oroszlán jegyébe, Bristol szerint pedig ez azt jelenti, hogy elérkezik az idő a régi identitások és minták elengedésére.

Bak (december 22. – január 19.)

A Bakok nyara elsősorban a szerelemről és a romantikáról szól majd.

Ha párkapcsolatban élsz, szervezz egy randit erre a napra vagy annak környékére! Szinte lehetetlen, hogy ne legyen varázslatos és romantikus, még akkor is, ha valami visszafogott programot választotok.

– mondja Bristol Június 9-ről amikor Vénusz és Jupiter együttállása teljesedik.

Az egyedülálló Bakoknak sem kell szomorkodniuk: a romantika a szabadban találhat rájuk, legyen szó baráti összejövetelről vagy akár egy egyszerű házibuliról. A Merkúr retrográd mozgása azonban felforgathatja a dolgokat június 29. és július 23. között, ezért régi kapcsolatok és exek felbukkanására is számítani lehet. Bristol szerint azonban nincs ok aggodalomra, hiszen a nyár így is szerelemmel telinek ígérkezik.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A Vízöntőkre szintén nagy szerelem várhat, sőt Bristol szerint most minden eddiginél nagyobb esélyük van arra, hogy megtalálják a párjukat.

Mindez akkor kezdődik, amikor a Vénusz június 13-án az Oroszlán jegyébe lép, a romantika és a hosszú távú kapcsolatok házába

– magyarázza az asztrológus.

A vágy, hogy többet mozdulj ki vagy randizz, nem véletlen: azok az emberek, akik most lépnek be az életedbe, izgalmassá, szórakoztatóvá és különlegessé tehetik az ismerkedést.

Ez az az időszak, amikor az udvarlók elkezdenek közeledni hozzád. A legjobb helyek az ismerkedésre most a sportesemények, versenyek, bulik, színházi előadások vagy különböző rendezvények. Menj, és kapcsolódj másokhoz!

– tanácsolja Bristol.

És ha úgy érzed, hogy a nyár nagy része már eltelt, mégsem találkoztál az igazival, nincs ok pánikra. Augusztus 12-én újholdfogyatkozás lesz a szerelem és romantika házában, az Oroszlán jegyében, ami különösen fontos fordulatot hozhat az érzelmi életedben – írja a Purewow.
 

 

