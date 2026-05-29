RETRO RÁDIÓ

Sikeres landolás: 7 hónap után visszatértek a Sencsou-21 asztronautái a Földre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Még a hét elején adták át az űrállomás fedélzetét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 16:16
sencsou - 21 űrállomás Kína

Három kínai asztronauta tért vissza pénteken a Földre, miután közel hét hónapot töltött az űrben. Még a hét elején egy másik legénységnek adták át az űrállomást.

Sikeresen visszatért három asztronauta
Sikeresen visszatért három asztronauta Fotó: Xinhua via AFP

Sikeresen visszatért három asztronauta

A Sencsou-21 legénységének tagjait, Zhang Lut, Wu Feit és Zhang Hongzhangot szállító űrhajó helyi idő szerint este landolt a Dongfeng leszállóhelyen Észak-Kína belső-mongóliai régiójában. Visszatérésükre Kína 2030-ra tervezett első holdra szállásának előkészítése során került sor.

A legénység különféle feladatokat hajtott végre, a kísérleti adatok feldolgozásától és továbbításától kezdve a fennmaradó készletek átszállításáig – idézte a Xinhua hírügynökség a Kínai Emberes Űrrepülési Ügynökséget. Tapasztalataikat megosztották a Sencsou-23 legénységével is, akik hétfőn érkeztek az űrállomásra.

A legénység három űrsétát hajtott végre. Zhang Jingbo, az űrügynökség szóvivője elmondta, hogy Zhang Lu, aki korábban egy Sencsou-15 küldetésen is részt vett, összesen hét ilyen műveletet hajtott végre – ezzel ő lett a legtöbb űrsétát teljesítő kínai űrhajós.

A kínai űrállomás fedélzetére megérkezett három űrhajós, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan és Lai Ka-ying, közül egy most egy teljes évet fog eltölteni a Tienkung űrállomás, magyarul Mennyei Palota fedélzetén - közölte az AP News.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu