Sikeres landolás: 7 hónap után visszatértek a Sencsou-21 asztronautái a Földre

Három kínai asztronauta tért vissza pénteken a Földre, miután közel hét hónapot töltött az űrben. Még a hét elején egy másik legénységnek adták át az űrállomást.

Sikeresen visszatért három asztronauta Fotó: Xinhua via AFP

Sikeresen visszatért három asztronauta

A Sencsou-21 legénységének tagjait, Zhang Lut, Wu Feit és Zhang Hongzhangot szállító űrhajó helyi idő szerint este landolt a Dongfeng leszállóhelyen Észak-Kína belső-mongóliai régiójában. Visszatérésükre Kína 2030-ra tervezett első holdra szállásának előkészítése során került sor.

A legénység különféle feladatokat hajtott végre, a kísérleti adatok feldolgozásától és továbbításától kezdve a fennmaradó készletek átszállításáig – idézte a Xinhua hírügynökség a Kínai Emberes Űrrepülési Ügynökséget. Tapasztalataikat megosztották a Sencsou-23 legénységével is, akik hétfőn érkeztek az űrállomásra.

A legénység három űrsétát hajtott végre. Zhang Jingbo, az űrügynökség szóvivője elmondta, hogy Zhang Lu, aki korábban egy Sencsou-15 küldetésen is részt vett, összesen hét ilyen műveletet hajtott végre – ezzel ő lett a legtöbb űrsétát teljesítő kínai űrhajós.

A kínai űrállomás fedélzetére megérkezett három űrhajós, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan és Lai Ka-ying, közül egy most egy teljes évet fog eltölteni a Tienkung űrállomás, magyarul Mennyei Palota fedélzetén - közölte az AP News.