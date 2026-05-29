Nagynénje mentette meg a súlyos beteg kislány életét, miután elutasították májátültetését

A 9 éves Phoebe Clarke nagynénje közel 6500 kilométert utazott, hogy megmentse életét, miután rákdiagnózisa után a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) elutasította a májátültetés lehetőségét.

A májátültetésre váró Phoebe és ikerestvére, Eric

Halálos diagnózis ellenére utasították el az életmentő műtétet

Phoebe és szülei - Matt Clarke és Lindsey Billington - tavaly februárban tudták meg a borzasztó hírt: a kislánynál ritka máj-angioszarkómát diagnosztizáltak, és orvosai szerint csakis egy teljes májátültetés jelenthette az esélyt élete megmentésére.

A máj-angioszarkóma egy agresszív rák, amely a máj ereit bélelő endotélsejtekből indul ki. Rendkívül rossz prognózissal jár. A diagnózis súlyossága ellenére az NHS megtagadta a műtét lehetőségét - magyarázatként elmondták, túl magas az esély arra, hogy a betegség később újra megjelenik.

Bár egy adománygyűjtő akció során 200 000 fontot (kb. 81 millió forintot) gyűjtöttek a kezelésekre és a műtétre, az igazi csoda akkor történt, amikor Phoebe nagynénje, Sarah Billington beleegyezett, hogy ő lesz a kislány donorja.

Lindsey és Matt szerint kislányuk természetesen megérdemel egy második esélyt az életben, akármennyire is kevés a siker esélye. A szülők a Mirrornak arról meséltek, hogy a műtét sikerrel járt - Phoebe és nagynénje most lábadoznak.

Phoebe-nek vannak kisebb fájdalmai, de mind a csapat, mind a gyermekintenzív osztály orvosai elégedettek vele. Már nincs lélegeztetőgépre kapcsolva, és vizet kér, de egyelőre ez még meg van neki tiltva

– mondta az anyuka.

Külföldön került sor a májátültetésre

A család a rijádi King Faisal Szakkórházban és Kutatóközpontban esett át a műtéten, amely során Sarah egészséges májának egy részét eltávolították, és Phoebe-be ültették át. Mivel a máj regenerálódik, a donor mája néhány hónapon belül visszanyeri normál méretét.

Phoebe, akinek van egy ikertestvére, Eric, hatalmas Manchester City-szurkoló, kedvenc játékosa pedig Erling Haaland. A focista meglepetésképpen videóüzenetet küldött neki a műtétje előtt.

Szia Phoebe, Erling Haaland vagyok. Légy erős, csak így tovább, minden jót!

– mondta a focista a videóban.