Nagynénje mentette meg a súlyos beteg kislány életét, miután elutasították májátültetését
A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat utasította el a műtétet. A májátültetés Phoebe nagynénje Szaúd-Arábiába repülésével és adományok jóvoltából valósult meg.
A 9 éves Phoebe Clarke nagynénje közel 6500 kilométert utazott, hogy megmentse életét, miután rákdiagnózisa után a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) elutasította a májátültetés lehetőségét.
Halálos diagnózis ellenére utasították el az életmentő műtétet
Phoebe és szülei - Matt Clarke és Lindsey Billington - tavaly februárban tudták meg a borzasztó hírt: a kislánynál ritka máj-angioszarkómát diagnosztizáltak, és orvosai szerint csakis egy teljes májátültetés jelenthette az esélyt élete megmentésére.
A máj-angioszarkóma egy agresszív rák, amely a máj ereit bélelő endotélsejtekből indul ki. Rendkívül rossz prognózissal jár. A diagnózis súlyossága ellenére az NHS megtagadta a műtét lehetőségét - magyarázatként elmondták, túl magas az esély arra, hogy a betegség később újra megjelenik.
Bár egy adománygyűjtő akció során 200 000 fontot (kb. 81 millió forintot) gyűjtöttek a kezelésekre és a műtétre, az igazi csoda akkor történt, amikor Phoebe nagynénje, Sarah Billington beleegyezett, hogy ő lesz a kislány donorja.
Lindsey és Matt szerint kislányuk természetesen megérdemel egy második esélyt az életben, akármennyire is kevés a siker esélye. A szülők a Mirrornak arról meséltek, hogy a műtét sikerrel járt - Phoebe és nagynénje most lábadoznak.
Phoebe-nek vannak kisebb fájdalmai, de mind a csapat, mind a gyermekintenzív osztály orvosai elégedettek vele. Már nincs lélegeztetőgépre kapcsolva, és vizet kér, de egyelőre ez még meg van neki tiltva
– mondta az anyuka.
Külföldön került sor a májátültetésre
A család a rijádi King Faisal Szakkórházban és Kutatóközpontban esett át a műtéten, amely során Sarah egészséges májának egy részét eltávolították, és Phoebe-be ültették át. Mivel a máj regenerálódik, a donor mája néhány hónapon belül visszanyeri normál méretét.
Phoebe, akinek van egy ikertestvére, Eric, hatalmas Manchester City-szurkoló, kedvenc játékosa pedig Erling Haaland. A focista meglepetésképpen videóüzenetet küldött neki a műtétje előtt.
Szia Phoebe, Erling Haaland vagyok. Légy erős, csak így tovább, minden jót!
– mondta a focista a videóban.
Bár az Egyesült Királyságban három NHS-központ is van - Leedsben, London Kingsben és Birminghamben -, ezek egyike sem vállalta a műtétet, ezért is indított a család egy adománygyűjtő kampányt, amelynek segítségével jutottak el Szaúd-Arábiába.
Köszönjük mindenkinek, aki eddig adományozott, ez mindent jelent számunkra. A nagylelkűségeteknek köszönhetően érkeztünk meg Rijádba, Szaúd-Arábiába. A világ vezető élőmájtültetési szakértői itt dolgoznak. Mindannyiótoknak köszönhetően kaptuk meg ezt a lehetőséget, nélkületek nem tudtuk volna megtenni!
– írta az anyuka egy közösségi médiában közzétett köszönetnyilvánításban.
Így lábadozik most Phoebe nagynénje
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre