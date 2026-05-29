Bámulatos trükköt tanított a kutyájának a Mamma Mia! sztárja – Videó

Látványos videóval lepte meg rajongóit Amanda Seyfried. A Mamma Mia!-filmek sztárja nem csak szereti az állatokat, de nagyon jól tud velük bánni. A kutyájának például egy nem mindennapi trükköt tanított, amit rögzített is az Instagram-oldalára!

A Mamma Mia!-filmek sztárja, Amanda Seyfried szófogadásra neveli a kutyáját

A színésznő még 2009-ben fogadta örökbe ausztrál juhászkutyáját, Finnt. Kevesen gondolnák, pláne az alábbi filmrészlet alapján, hogy Amanda Seyfried komoly pánikbetegséggel birkózott meg, melynek leküzdésében nagy szerepe volt Finn-nek.

Amanda Seyfried rengeteg időt tölt a kutyusával, ha teheti, a forgatásokra is magával viszi és számos trükköt megtanított már a kedvenc négylábújának. Például az alábbi mutatványt, melynél Finn csak akkor eheti meg az orrára helyezett finomságot, ha a gazdija erre engedélyt ad.

