Az ünnepelt hollywoodi szexszimbólum, Sydney Sweeney azt állítja, soha nem volt semmilyen kozmetikai beavatkozása – írjaa PEOPLE. A színésznő a felmerült téma kapcsán úgy fogalmazott: mindenki őrült a közösségi médiában. A 28 éves színésznő vicceskedve azt is megígérte, hogy ha meggondolná magát a beavatkozásokkal kapcsolatban, első dolga lesz felhívni A téboly otthona című filmben mellette játszó Amanda Seyfriedet.

Sydney Sweeney elárulta, mit plasztikáztatott magán: semmit!

Sydney Sweeney pontot tett a plasztikai műtéteiről szóló pletykák végére – és üzent azoknak, akik évek óta elemzik a külsejét.

A friss mozifilm, A téboly otthona egyik társszereplőjével, Amanda Seyfrieddel közösen készített interjúban Sweeney kiválaszthatott egy mítoszt, amelyet szeretne megcáfolni. Az Eufória című széria sztárja úgy döntött, lezár minden találgatást arról, hogy megcsináltatott-e bármit is az arcán.

Sydney Sweeney elárulta, mit plasztikáztatott magán

Tisztázzunk mindent. Soha nem csináltattam semmit

– mondta Sweeney a videóban, majd hozzátette:

El nem tudjátok képzelni, mennyire félek a tűktől!

Ezután azoknak üzent, akik a közösségi médiában egymás mellé teszik kamaszkori és profi sminkkel, megvilágítással készült felnőttkori fotóit.

Nem lehet összehasonlítani egy 12 éves koromban rólam készült fotót egy olyannal, amin 26 esztendős vagyok, profi sminkkel és megvilágítással! Persze, hogy máshogy nézek ki

– mondta Sweeney. Hozzátette, hogy mindenki őrült a közösségi médiában.

Közben Amanda Seyfried megjegyezte, bizonyos kozmetikai beavatkozások idősebb korban tényleg hatékonyak lehetnek.

Amikor majd megteszed

– kezdte Amanda, ám Sweeney félbeszakította:

Majd felhívlak!

A Variety-interjú egy másik részében Sweeney elmondta, hogy tetoválásai sincsenek és természetesen fog megöregedni.

Az interjút IDE kattintva tudod megtekinteni.