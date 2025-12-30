Ez eldőlt! Kökény Dani kapta a díjat, amit mindenki akart – Itt vannak a részletek
Szenes Andrea a tévében figyelt fel a fiatal tehetségre. Kökény Dani nagy elismerésben részesült: Szenes Iván-emlékdíjat ítéltek neki, amit hétfőn a legendás zeneszerző lánya adott át.
Az ország 2022-ben ismerhette meg Kökény Dani nevét, amikor a mindössze tizenhét éves gimnazista megnyerte a TV2 nagysikerű tehetségkutatóját, a Sztárban Sztár leszek! aktuális évadát. Dani tíz héten át, tíz élő show-ban, összesen tizenöt sztár bőrébe bújva bizonyította rendkívüli tehetségét, és már ekkor egyértelművé vált: új csillag született a magyar zenei életben. Most pedig különleges elismeréssel jutalmazták.
„Az idei Szenes-felfedezettem Kökény Dani volt”
A fiatal előadó azóta is látványos szakmai utat jár be. Bár még csak húszéves, 2025 elején már átvehette a rangos Fonogram-díjat, év végén pedig újabb, különleges elismerés érte: rendhagyó módon neki ítélték oda a Szenes Iván-díjat.
A hagyományőrző emlékkoncertről és a díj döntésének hátteréről Szenes Andrea, a legendás dalszerző, Szenes Iván lánya és zenei hagyatékának ápolója mesélt.
„Józsefváros szívében, a Szenes Iván téren 2025-ben immáron tizenötödik alkalommal rendeztük meg a Szenes Iván Emlékkoncertet. Évente több mint tízezren zarándokolnak el ide édesapámra emlékezve. Ezen a téren született a legtöbb magyar sláger. Az idei talán az egyik legjobban sikerült koncert volt. Jómagam például Bodrogi Gyulával két duettet is előadtam. Sőt, a technika jóvoltából édesapámmal is énekelhettem, ami így ebben a formában először történt meg. Galambos Lajcsi pedig megajándékozott minket egy Szenes Iván dalokból álló Dáridóval. A közönség együtt ünnepelte apukámat a kivetítőről és tombolt a Szenes-dalokra. Büszkén mondhatom, hogy a koncerten évről-évre generációk jönnek össze a nézőtéren, de a színpadon is. Már hagyomány, hogy a nagy legendák mellett a koncerten helyet kapnak a fiatal generáció kiemelkedő előadói is.”
Az idei Szenes-felfedezettem Kökény Dani volt, akire a Duna csatorna Nyár 25 című műsorában figyeltem fel, amikor az „Utcasarkon sír egy kisgyerek” című dalomat énekelte
− idézte fel Szenes Andrea Kökény Dani produkcióját.
Idén csak Kökény Danit tüntették ki a díjjal
Az évek folyamán a koncertsorozattal már összeforrt a Szenes Iván-díj átadása is, de 2025-ben a rendhagyó emlékkoncert miatt az elismerés átadása elmaradt. Szenes Iván-díjat Andrea minden évben olyan előadóknak ítéli oda, akik méltó módon ápolják Szenes Iván zenei örökségét.
„Idén a teljes évet, annak teljesítményét akartam figyelembe venni. Egy fiatal előadó már az emlékkoncertre felkérés pillanatában lenyűgözött, a színpadon pedig kimagasló minőséget és élményt adott a szóló és a duett produkciójában egyaránt. Utóbbi a „Hosszú forró nyár” című Szenes-sláger volt, melynek a legújabb feldolgozása szilveszterkor debütál. Úgy éreztem, ha valaki, akkor 2025-ben ő mindenképpen megérdemli a Szenes Iván-díjat kiváló előadói és művészi munkájáért. Ő pedig nem más, mint Kökény Dani” – tette hozzá.
A díj átadására végül 2025. december 29-én, rendhagyó körülmények között, a Szenes Iván Slágermúzeum falai között került sor, ahol Andrea személyesen lepte meg az ifjú művészt. Kökény Dani meghatottan fogadta az elismerést:
Őszintén meglepett a díjátadás, hiszen eredetileg egy következő koncert egyeztetése miatt találkoztunk. Óriási megtiszteltetés ez a számomra. Korábban olyan legendák vehették át ezt a díjat, mint Törőcsik Mari, Koós János, Aradszky László, vagy Korda György és Balázs Klári. Az, hogy idén csak én, ráadásul ilyen különleges módon kaphattam meg a Szenes Iván-díjat, rendkívül felemelő érzés.
A fiatal énekes számára így különleges keretbe foglalta az esztendőt a két rangos szakmai díj: Fonogram-díjjal indult és a Szenes Iván-díjjal zárult 2025.
Az ünneplés ezzel azonban nem ér véget: december 31-én 23:05-től 01:00-ig a Duna World szilveszteri kétrészes Szenes Iván szilveszterében is találkozhat vele a közönség. A műsorban Bodrogi Gyula és Szenes Andrea duettje, Soltész Rezső, Poór Péter, az Apostol együttes, Csonka András, Korda György és Balázs Klári mellett Kökény Dani előadásában először hangzik el az a dal is, amelynek kapcsán Szenes Andrea eredetileg felfigyelt a fiatal tehetségre.
Jónak lenni jó! − Kökény Dani is segít
Kökény Dani nem ismerte az édesapját, édesanyja pedig a születésekor lemondott róla, így a nagyszülei nevelték fel, nehéz körülmények között. Nem volt magától értetődő, hogy zenét kezdhet tanulni, hiszen zeneiskolába, vagy tanárhoz nem tudott járni. Az első komolyabb lépése a zene irányába az volt, amikor egy jólelkű család felajánlott neki egy gitárt, melyen elkezdhetett autodidakta módon tanulni. Erre emlékezve az idén mindössze csak húsz éves Dani egy gitár felajánlásával támogatta a Duna csatorna „Jónak lenni jó!” 2025-ös karitatív kezdeményezését. A jótékonysági műsorfolyam idén a Kárpátalján élő, háború sújtotta gyermekeket támogatta. A fiatal énekes új dalát is a műsorban mutatta be „Sose feledd!” címmel, melyet a háború ellen és a békét támogatva írt meg. A dal már most elérhető az összese zenei felületen.
