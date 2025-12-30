Ez eldőlt! Kökény Dani kapta a díjat, amit mindenki akart – Itt vannak a részletek

Az ország 2022-ben ismerhette meg Kökény Dani nevét, amikor a mindössze tizenhét éves gimnazista megnyerte a TV2 nagysikerű tehetségkutatóját, a Sztárban Sztár leszek! aktuális évadát. Dani tíz héten át, tíz élő show-ban, összesen tizenöt sztár bőrébe bújva bizonyította rendkívüli tehetségét, és már ekkor egyértelművé vált: új csillag született a magyar zenei életben. Most pedig különleges elismeréssel jutalmazták.

Kökény Dani Szenes Iván-díjat kapott, idén egyedüliként ő vehette át az elismerést (Fotó: Bocsi Barbara)

„Az idei Szenes-felfedezettem Kökény Dani volt”

A fiatal előadó azóta is látványos szakmai utat jár be. Bár még csak húszéves, 2025 elején már átvehette a rangos Fonogram-díjat, év végén pedig újabb, különleges elismerés érte: rendhagyó módon neki ítélték oda a Szenes Iván-díjat.

A hagyományőrző emlékkoncertről és a díj döntésének hátteréről Szenes Andrea, a legendás dalszerző, Szenes Iván lánya és zenei hagyatékának ápolója mesélt.

„Józsefváros szívében, a Szenes Iván téren 2025-ben immáron tizenötödik alkalommal rendeztük meg a Szenes Iván Emlékkoncertet. Évente több mint tízezren zarándokolnak el ide édesapámra emlékezve. Ezen a téren született a legtöbb magyar sláger. Az idei talán az egyik legjobban sikerült koncert volt. Jómagam például Bodrogi Gyulával két duettet is előadtam. Sőt, a technika jóvoltából édesapámmal is énekelhettem, ami így ebben a formában először történt meg. Galambos Lajcsi pedig megajándékozott minket egy Szenes Iván dalokból álló Dáridóval. A közönség együtt ünnepelte apukámat a kivetítőről és tombolt a Szenes-dalokra. Büszkén mondhatom, hogy a koncerten évről-évre generációk jönnek össze a nézőtéren, de a színpadon is. Már hagyomány, hogy a nagy legendák mellett a koncerten helyet kapnak a fiatal generáció kiemelkedő előadói is.”

Az idei Szenes-felfedezettem Kökény Dani volt, akire a Duna csatorna Nyár 25 című műsorában figyeltem fel, amikor az „Utcasarkon sír egy kisgyerek” című dalomat énekelte

− idézte fel Szenes Andrea Kökény Dani produkcióját.

Kökény Dani is fellépett a Szenes Iván emlékkoncerten (Fotó: Bocsi Barbara)

Idén csak Kökény Danit tüntették ki a díjjal

Az évek folyamán a koncertsorozattal már összeforrt a Szenes Iván-díj átadása is, de 2025-ben a rendhagyó emlékkoncert miatt az elismerés átadása elmaradt. Szenes Iván-díjat Andrea minden évben olyan előadóknak ítéli oda, akik méltó módon ápolják Szenes Iván zenei örökségét.