Kökény Dani új elismerést kapott tehetségéért: „Nem mindenáron akarok megfelelni az aktuális trendeknek"

Kökény Dani és Dudás Gergő zongorista a Nyár 25 forgatási szünetében (Fotó: MGS MUSIC Hungary)

Nem várt elismerést hozott a közmédia reggeli műsora

Dani a két saját szerzeménye mellett a Szenes Iván és Szenes Andrea által is jegyzett „Utcasarkon sír egy kisgyerek” című dalt is elénekelte a közmédia reggeli, a révfülöpi Balaton partról közvetített élő műsorában. Az énekes a dal kapcsán nem akárkitől kapott elismerő üzenetet.

„Szenes Iván egy hihetetlen termékeny slágergyáros volt, akinek a dalai között biztos, hogy mindenki talál olyat, ami számára kedves lesz. Nem is egyet. Bevallom, nem minden daláról tudtam, hogy azt Szenes Iván írta, csak azt, hogy szeretem és közel áll hozzám. Az „Utcasarkon sír egy kisgyerek” című dallal is sokáig így voltam. Nagyon szeretem ezt a dalt énekelni, így amikor úgy döntöttem, hogy a zongoristámmal, Dudás Gergővel együtt megyek a műsorba nem volt kérdés, hogy ezt a dalt is magammal viszem” – teszi hozzá Dani, akit a produkciót látva a dal szövegírója, Szenes Andrea, Szenes Iván lánya is megdicsért.

„Andrea SMS-ben üzent, „annyira beleszeretett az előadásomba”, hogy szívesen látna a szeptember hetedikei Szenes Iván Emlékkoncert színpadán is. Nagyon megtisztelő számomra ez az invitálás és természetesen elfogadtam a meghívást” – egészítette ki a húszéves Fonogram-díjas énekes-dalszerző.

Nézze meg itt ön is az elismerést nyert produkciót: