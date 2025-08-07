Egyre több patkányészlelést jelentenek Budapesten - mi történik itt?

A patkányok már elfoglalták Budapestet és ez nem túlzás. A lakók kétségbeesve panaszkodnak a közösségi oldalakon, egyre több és nagyobb állatokról számolnak be.

A patkányok nagyon elszaporodtak, a nyílt utcán is lehet látni elpusztult példányt is. Fotó:Ripost

Tíz év alatt soha, de soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek!

- olvasható az egyik felháborodott hozzászólás a közösségi oldalakon, amelyeket elárasztottak a lakossági panaszok. Egy másik kommentelő arról írt, hogy 26 év alatt egyszer sem látott rágcsálót a lakásában, most viszont egy fiatal patkány a konyhában sétált.

A helyzet valóban elkeserítő: patkányokat nemcsak a csatornákból feljőve látnak, hanem köztereken, aluljárókban, metróbejáratoknál és játszóterek közelében is. Józsefvárosban a II. János Pál pápa téren, de Óbudán, Zuglóban, sőt Belváros-Lipótvárosban is egyre több a bejelentés.

A patkányirtást hivatalosan is lehet jelenteni egy bejelentőoldalon, az idei adatok rémisztőek:

Józsefvárosban 207 helyszínre 668

Óbudán 255 helyre 874

Zuglóban 324 helyszínre 1102 kiszállás történt.

Ez azt jelenti, hogy sok helyre többször is vissza kellett térni, mert a problémát nem sikerült megoldani. És ezek csak a hivatalos számok.

Budapest 1972 és 2012 között a világ egyetlen, hivatalosan is patkánymentes fővárosa volt. A siker titka: központi, határozott intézkedés, komplett csatornahálózat-kezelés, lakóházankénti irtás, stratégiai térképezés és speciális, késleltetett hatású szerek használata volt.

Ez az egységes rendszer 2019-ben omlott össze végleg: a Tarlós-féle városvezetés által indított patkányirtási programot Karácsony Gergely leállította, új koncepció és új kivitelező után nézett. Azóta a helyzet csak romlott.

Egy szakértő korábban lapunknak elmondta:

A patkányok R-stratégista állatok. Egy nőstény évente akár 6-8 alkalommal is ellik, akár 11 kölyköt. Ha az irtás csak rövid időre is megáll, robbanásszerűen szaporodnak el.

A patkányhelyzet súlyosbodásában a város elhanyagoltsága is komoly szerepet játszik. Karácsony Gergely városvezetése 3000 kukát szerelt le spórolás címén, a maradék kukák túlcsordulnak, ételmaradékot és szemetet szórva szét a köztereken, valóságos svédasztalt teremtve a patkányoknak.