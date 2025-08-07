Egyre több patkányészlelést jelentenek Budapesten - mi történik itt?

Budapest már elveszítette a világ egyetlen patkánymentes fővárosa címet, pedig sokáig tartotta. A patkányok már nem csak az utcán, a kukáknál okoznak problémát, hanem a lépcsőházak, konyhák és parkok gyakori vendégei.
A patkányok már elfoglalták Budapestet és ez nem túlzás. A lakók kétségbeesve panaszkodnak a közösségi oldalakon, egyre több és nagyobb állatokról számolnak be.
Tíz év alatt soha, de soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek!
- olvasható az egyik felháborodott hozzászólás a közösségi oldalakon, amelyeket elárasztottak a lakossági panaszok. Egy másik kommentelő arról írt, hogy 26 év alatt egyszer sem látott rágcsálót a lakásában, most viszont egy fiatal patkány a konyhában sétált.
A helyzet valóban elkeserítő: patkányokat nemcsak a csatornákból feljőve látnak, hanem köztereken, aluljárókban, metróbejáratoknál és játszóterek közelében is. Józsefvárosban a II. János Pál pápa téren, de Óbudán, Zuglóban, sőt Belváros-Lipótvárosban is egyre több a bejelentés.
Ez azt jelenti, hogy sok helyre többször is vissza kellett térni, mert a problémát nem sikerült megoldani. És ezek csak a hivatalos számok.
Budapest 1972 és 2012 között a világ egyetlen, hivatalosan is patkánymentes fővárosa volt. A siker titka: központi, határozott intézkedés, komplett csatornahálózat-kezelés, lakóházankénti irtás, stratégiai térképezés és speciális, késleltetett hatású szerek használata volt.
Ez az egységes rendszer 2019-ben omlott össze végleg: a Tarlós-féle városvezetés által indított patkányirtási programot Karácsony Gergely leállította, új koncepció és új kivitelező után nézett. Azóta a helyzet csak romlott.
Egy szakértő korábban lapunknak elmondta:
A patkányok R-stratégista állatok. Egy nőstény évente akár 6-8 alkalommal is ellik, akár 11 kölyköt. Ha az irtás csak rövid időre is megáll, robbanásszerűen szaporodnak el.
A patkányhelyzet súlyosbodásában a város elhanyagoltsága is komoly szerepet játszik. Karácsony Gergely városvezetése 3000 kukát szerelt le spórolás címén, a maradék kukák túlcsordulnak, ételmaradékot és szemetet szórva szét a köztereken, valóságos svédasztalt teremtve a patkányoknak.
Emellett a „hajléktalantanyák” és elhanyagolt aluljárók, üresen álló, omladozó épületek is kedveznek a patkányoknak, ugyanis van hol rejtőzniük, van mit enniük, nincs, aki üldözze őket.
A számok nem hazudnak: a budapesti patkányprobléma nemcsak visszatért, de sosem volt ennyire drámai. Miközben a lakók vészjelzéseket küldenek, a városvezetés konzorciumokat váltogat, de nem állítja vissza a régi, jól működő, központosított irtási rendszert.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.