RETRO RÁDIÓ

Egyre több patkányészlelést jelentenek Budapesten - mi történik itt?

Budapest már elveszítette a világ egyetlen patkánymentes fővárosa címet, pedig sokáig tartotta. A patkányok már nem csak az utcán, a kukáknál okoznak problémát, hanem a lépcsőházak, konyhák és parkok gyakori vendégei.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 11:15
patkány főváros probléma Budapest csatorna

A patkányok már elfoglalták Budapestet és ez nem túlzás. A lakók kétségbeesve panaszkodnak a közösségi oldalakon, egyre több és nagyobb állatokról számolnak be.

patkány
A patkányok nagyon elszaporodtak, a nyílt utcán is lehet látni elpusztult példányt is. Fotó:Ripost

Tíz év alatt soha, de soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek!

 -  olvasható az egyik felháborodott hozzászólás a közösségi oldalakon, amelyeket elárasztottak a lakossági panaszok. Egy másik kommentelő arról írt, hogy 26 év alatt egyszer sem látott rágcsálót a lakásában, most viszont egy fiatal patkány a konyhában sétált.

A helyzet valóban elkeserítő: patkányokat nemcsak a csatornákból feljőve látnak, hanem köztereken, aluljárókban, metróbejáratoknál és játszóterek közelében is. Józsefvárosban a II. János Pál pápa téren, de Óbudán, Zuglóban, sőt Belváros-Lipótvárosban is egyre több a bejelentés.

A patkányirtást hivatalosan is lehet jelenteni egy bejelentőoldalon, az idei adatok rémisztőek:

  • Józsefvárosban 207 helyszínre 668 
  • Óbudán 255 helyre 874
  • Zuglóban 324 helyszínre 1102 kiszállás történt.

Ez azt jelenti, hogy sok helyre többször is vissza kellett térni, mert a problémát nem sikerült megoldani. És ezek csak a hivatalos számok.

Budapest 1972 és 2012 között a világ egyetlen, hivatalosan is patkánymentes fővárosa volt. A siker titka: központi, határozott intézkedés, komplett csatornahálózat-kezelés, lakóházankénti irtás, stratégiai térképezés és speciális, késleltetett hatású szerek használata volt.

Ez az egységes rendszer 2019-ben omlott össze végleg: a Tarlós-féle városvezetés által indított patkányirtási programot Karácsony Gergely leállította, új koncepció és új kivitelező után nézett. Azóta a helyzet csak romlott.

Egy szakértő korábban lapunknak elmondta: 

A patkányok R-stratégista állatok. Egy nőstény évente akár 6-8 alkalommal is ellik, akár 11 kölyköt. Ha az irtás csak rövid időre is megáll, robbanásszerűen szaporodnak el.

A patkányhelyzet súlyosbodásában a város elhanyagoltsága is komoly szerepet játszik. Karácsony Gergely városvezetése 3000 kukát szerelt le spórolás címén, a maradék kukák túlcsordulnak, ételmaradékot és szemetet szórva szét a köztereken,  valóságos svédasztalt teremtve a patkányoknak.

Emellett a „hajléktalantanyák” és elhanyagolt aluljárók, üresen álló, omladozó épületek is kedveznek a patkányoknak, ugyanis van hol rejtőzniük, van mit enniük, nincs, aki üldözze őket.

A patkánybejelentések száma idén a fővárosban Fotó: budapest.hu

A számok nem hazudnak: a budapesti patkányprobléma nemcsak visszatért, de sosem volt ennyire drámai. Miközben a lakók vészjelzéseket küldenek, a városvezetés konzorciumokat váltogat, de nem állítja vissza a régi, jól működő, központosított irtási rendszert.
 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu