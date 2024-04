Panaszkodnak a patkányok elszaporodására a budapestiek - Térképen a fővárosi patkányhelyzet!

A Metropol több olyan esetről is beszámolt, melyek közül egy-egy is elképesztő, hát még ha azt nézzük, hogy milyen gyakran, milyen esetekről számoltak be eddig a fővárosiak. Mutatjuk, hol és milyen esetek fordultak elő!

Térképen mutatjuk az időszak meghökkentő eseteit. Fotó: Metropol

IX. kerület, Drégely utca: bemennek a lakásokba

Áldatlan állapotok, penész és patkányok - ez jellemzi az önkormányzati társasházat. A veszélyes vakolat csak az egyik, ami veszélyezteti a kisgyermekes családokat és az időseket a környéken.

Hiába teszünk ki patkánymérgeket. Bejönnek a lakásokba a patkányok. Nem mentem be a saját lakásomba a patkány miatt, mert féltem

– panaszkodott Elemér, aki feleségével és két kisgyermekükkel él az említett házban.

XI. kerület, Újbuda, Fegyvernek utca: albínó patkányok!

Az egyik újbudai lakótömb környékén már sokadjára találtak különleges fehér patkányt, mely jellemzően egy háziállatként tartott fajta. Különös, hogyan lehet ennyi belőlük... A Metropol a helyszínen járva tudta meg, hogy 2021-óta rendszeresen találnak albínó patkányokat a ház körül, úgyhogy úgy tűnik, hogy az egyik itt lakó szabadon engedi a „felesleges” patkányokat az utcára. Viszont ezek a patkányok megélnek, sokáig életben maradnak itt - ami mutatja, hogy nincs minden rendben a környéken...

Ehhez nagyon hasonló fehér patkányokat engedtek el Újbudán. (Képünk illusztráció) Fotó: Shuttertock

VIII. kerület, Józsefváros, Palotanegyed: "korábban soha nem volt itt patkány!"

„Kérdezném drága polgármester urat, hogy nem szeretne hazavinni párat?” – fogalmazta meg gondolatait egy józsefvárosi, Palotanegyedben élő férfi Pikó András felé. A Kőfaragó utca egyik társasházában többen is panaszkodtak:

Több mint tíz éve lakunk Józsefvárosban! Ez idő alatt soha, de soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek!

Igencsak aggasztó hírek érkeztek továbbá az Orczy negyedből is. „Patkányok sétálnak fényes nappal az utcán, a házak udvarán!” – írta egy nő, aki a patkányok megjelenését összekötötte a közelben lévő Szeszgyárkerttel.

XI. kerület, Gazdagréti tér: patkány az óvodában

Patkányokra bukkantak 2023. őszén a Gazdagréti téren lévő Szivárvány Óvoda épületében a dolgozók. Az intézményben azonnali hírzárlatot rendeltek el, a dolgozóknak megtiltották, hogy bárkinek beszéljenek róla és igyekeztek csapdákkal védekezni a rágcsálók ellen – mondta el Szabó László. A XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője elmondta: a tanév kezdete óta több alkalommal találkoztak kisebb-nagyobb patkánnyal az oviban, feltételezhetően az épületben szaporodnak.

XIV. kerület, Zugló: patkányok szaladgáltak két óvodában és a nyílt utcán is

Szeptember környékén többször is előfordult, hogy társasházak közelében vagy a nyílt utcán láttak patkányokat a lakók. GAzdagréthez hasonlóan két zuglói óvodában is találtak patkányokat - és nem szóltak a szülőknek...

IX. kerület, Határ út

A ferencvárosi Határ út környékéről többen jelezték, hogy a villamosmegálló melletti bokros, elhanyagolt, szemetes területen falkában járnak a rágcsálók. Jellemzően legalább 5-6 patkány szaladgál a szemétkupacok között.

XVIII. kerület, Szinyei Merse utca

Aggasztó volt a helyzet a XVIII. kerületben, ahol rengeteg patkány jelent meg a Szinyei Merse utcában több ingatlannál is. A helyi lakosok hiába fordultak a hatóságokhoz segítségért, egyelőre nem tudták megoldani az év eleji problémákat.

XIII. kerület, Angyalföld

Több XIII. kerületben élő arról számolt be, hogy óriási patkányok kóricálnak szabadon.

Akkora patkányt láttam, hogy fel tudtam volna ülni a hátára!

– írták az egyik kerületi Facebook-csoportban. A Radnóti Miklós utcában, a Katona József utca, a Balzac utca környékén is alig egy hónap alatt több mint 30 patkányészlelést jelentettek.

A Béke téren is rohangáltak a lottózónál. Nem szívesen mennék közel hozzájuk, korábban láttam, hogy egy hatalmas varjúnak is nekiugrott az egyik megtermett patkány. Nem tudom, hogy mi lett a harc vége, de attól tartok, hogy nem a madár győzött.

Egyes esetekben óvodákat zártak le a patkányok miatt. Fotó: VT /Metropol

XXI. kerület, Csepel

Csepelen többek között a Bem utca környékén, arról számoltak be a lakók a Metropolnak, hogy a jó idő hatására előbújtak a rágcsálók.

XIX. kerület, Kispest

A csepelihez hasonló történt a néhány kilométerrel odébb lévő Kispesten is:

Nemrégen költöztem Kispestre de meglepő, hogy milyen sűrűn látok patkányt, furcsa.

- mondta akkor egyikük. „Hiába jelentjük az önkormányzatnál, kijön a patkányirtó muki és 2 kanálisba helyez ki mérget ahelyett, hogy egész Kispesten irtanának.” - tudtuk meg egy másik kispestitől.

III. kerület, Óbuda, Csillaghegy

Az óbudai Csillaghegyen is hasonlóra panaszkodtak. A beszámolók szerint a patkányok mindent összerágnak, széttúrják a virágágyásokat, bejutnak a házakba. A főváros ott ugyan megkezdte az irtást, ám annak egyelőre nem láthatók az eredményei.

XXII. kerület, Budafok-Tétény

Egyre többen számolnak be Budapest XXII. kerületében arról, hogy egereket és patkányokat láttak a nyílt utcán rohangálni. Sokan a főváros vezetését hibáztatják. Emlékezhetünk: Karácsony Gergely 2019-ben a kampánya során azt ígérte, ha ő lesz a főpolgármester, ez többé nem fordul elő. Ez is csak egy a számos betartatlan ígéret közül. Budafokon már a lakásban is találkozott patkánnyal az egyik lakó, ami egyenesen veszélyessé válhat, hiszen közel két hete Ócsán egy hathónapos csecsemőt harapdált össze rágcsáló.

Az erről szóló posztok alatt a budafoki Arany János utca több szakaszát is említették, mint egyfajta gócpontot. Olyan is akadt, akinek a macskája és a kutyája is megfogott pár rágcsálót az utóbbi időszakban:

Nálunk is voltak, az Erzsébet királyné úton. Bejelentettem, kijöttek az irtók, de hiába, utána a kutya és a macska is megfogott párat. A gazdaboltból szerzett, rágcsálóknak kitett pép volt az egyetlen, ami 3-4 alkalom után működött.

Térképen mutatjuk az elmúlt egy év lakossági bejelentéseit. Fotó: Metropol

A főpolgármester úgy tűnik, semmit nem tesz!

A 2019-es önkormányzati választás egyik témája Budapesten a patkányirtás volt. Tarlós István korábbi főpolgármester vezetése alatt 2019-ben nagyszabású patkányirtási programot indítottak, amely látványos eredményeket hozott. Karácsony Gergely azonban a főpolgármesteri szék elfoglalása után leállította a programot, új modellt és vállalkozót hozott a gyérítésre. Az eredmények elmaradtak, nem lett kevesebb a patkány, mint korábban, sőt tavaly tavasz óta elszaporodtak. Ennek látványos jelei is voltak: Zuglóban és Gazdagréten például óvodákat is ki kellett költöztetni a patkányinvázió miatt. Még a Fővárosi Önkormányzat sem tudja takargatni a számokat, oldalukon mindenki láthatja, hol vannak Budapest patkányokkal legfertőzöttebb részei. Tavaly ősszel már havi 1000 fölött volt a patkánybejelentések száma Budapesten.