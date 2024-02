„Akkora patkányt láttam, hogy fel tudtam volna ülni a hátára!” – Ellepték a rágcsálók ezt a kerületet

Most már a fele sem tréfa a patkány-ügynek Angyalföldön! A 13. kerületben több lakó is patkányinvázióról számolt be, ami most már az egész kerületet érinti. Vannak, akik szerint eddig és ezután is lesznek patkányok a lakóházak és a boltok környékén, és bár az ezt hangoztatók már együtt élnek a látvánnyal, azért ők sem szívesen közelítik meg a hatalmas termetűre nőtt rágcsálókat.

Az emberek mellett rohangálnak a patkányok (Fotó: ShutterStock – Képünk illusztráció)

Hát akkora patkányt láttam, hogy fel tudtam volna ülni a hátára!

– írták az egyik helyi Facebook csoportban. „A hatalmas rágcsáló a Radnóti Miklós utcában rohangált és nézelődött kedvére, vigyázzon mindenki!”

Tény: a Katona József-Balzac utca-Radnóti Miklós utca környékén csak az elmúlt hónapban több mint harminc patkányészlelést jelentettek. Egy másik lakó hozzátette:

A Béke téren is rohangálnak a lottózónál... Azért nem szívesen mennék közel hozzá, mert láttam korábban, hogy egy hatalmas varjúnak is nekiugrott egy megtermett patkány. Nem tudom, hogy mi lett a harc vége, de attól tartok, hogy nem a madár győzött, pedig annak óriási éles csőre van, de ezek az angyalföldi patkányok nem ismernek félelmet…

Betegségeket is terjeszthetnek ezek az állatok (Fotó: ShutterStock – Képünk illusztráció)

„Amikor javították az udvar betonburkolatát, mondták a munkások, hogy egész patkányjáratok vannak alatta. Gondolom, ez nem egyedi jelenség Budapesten.”

Ugyanakkor érkeztek vicces kommentek is, hogy enyhítsék a helyzet súlyosságát.

„Nyugalom! Az nem patkány volt, hanem a csivavám…”

„Semmi baj, az csak az exem volt. Épp boltba ment…”

Te is láttál már patkányokat Budapesten? Ha igen, hol?