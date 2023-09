3 budapesti eset: ha patkány van az oviban, a szülőknek miért nem szólnak?

Nincs tökéletes védelem a patkányok ellen, a megelőzés a kulcs

A hobbiállatok számos háztartásban megtalálhatóak. Az ezek számára kitett, szabadon hagyott táplálék (madáreleség, macska- és kutyatápok) az élelemért akár 1 kilométert is megtevő patkányok számára táplálékforrásul szolgálnak. Emellett az is elősegíti a rágcsálók felbukkanását, hogy manapság egyre divatosabb a komposztálás, ami tökéletes búvóhelyet és közvetlen táplálékforrást biztosít a patkányok számára. A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés: fontos, hogy az adott közeg mindig teljesen rendezett és átlátható legyen. Ha nincs búvóhelyük, nehezebben telepednek le. A patkányok irtására nincsen tökéletes szer vagy módszer, a leghatékonyabb a megelőzés. Ennek céljából a védekezést ki lehet egészíteni tartós kémiai irtással is, ami akkor a legbiztonságosabb, ha szakember végzi.