Elleptek a rendőrök egy kőbányai lakótelepet, itt vannak a részletek

Közleményt adott ki a BRFK.
A X. kerületi tiszti lakótelepről július 1-je óta kilenc, míg a szomszédos MÁV telepről két, kábítószerekkel összefüggő bejelentést tettek a rendőrségre. A Budapesti Rendőr-főkapitányság már a nyár eleje óta összehangolt bűnügyi-rendészeti ellenőrzéseket tartott a környéken. Két kábítószer-kereskedőt már elfogtak, több fogyasztót előállítottak.
Természetesen nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést. Van, hogy a háttérben folytatott nyomozómunkára van szükség, amely csak a szükséges bizonyítékok beszerzését követően hoz eredményt.
Augusztus 13-a óta a kerületi járőrök és a BRFK Közrendvédelmi Főosztálya éjjel-nappal járőröznek a területen, valamint civil ruhás nyomozók is látnak el szolgálatot. A rendőrök figyelik a térfigyelő kamerák képeit is, a tanév kezdetétől pedig a közeli általános iskolánál is rendőr fog állni. A körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot a lakókkal és a társasházak képviselőivel, az önkormányzatokkal pedig a rendőri vezetők egyeztettek, és több területbejárást tartottak.
Az intenzív intézkedés-sorozat kezdete óta a rendőrök kábítószerekkel összefüggő bűncselekményt nem tapasztaltak a közterületeken, erre utaló bejelentés azóta nem érkezett.
A MÁV-telepen végrehajtott rendőri akcióról korábban is kaptunk hírt: Összehangolt akció Kőbányán, drogdílerek őrizetben
