Ettől a képtől te is elolvadsz: macijával a kezében integetett Orbán Viktornak a kaposvári Békemeneten egy kislány
Tündéri jelenetnek lehettünk szemtanúi Orbán Viktor országjárásán. A kaposvári Békemeneten ugyanis részt vett az a nemzeti viseletes kislány is, aki már a Háborúellenes Gyűlésen is fotózkodott már a miniszterelnökkel.
Orbán Viktor országjárásra indult, első állomása pedig Kaposvár volt. A város polgármestere, Szita Károly hangsúlyozta: tegnap még ünnepeltek a Kossuth téren, ma pedig azért gyűltek össze, hogy szövetséget kössenek egymással: egy háborúellenes szövetséget. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő aláhúzta: a kaposvári országjáráson ugyanaz az üzenet, mint előző nap a Békemeneten: a magyar emberek egyértelművé akarják tenni, hogy nem hagyják magukat. nem engednek a Brüsszeli nyomásnak, sem az ukrán zsarolásnak - Magyarország jövőjéről a magyar emberek fognak dönteni. A kaposvári Békemeneten felbukkant az a nemzeti viseletes kislány is, aki már a Háborúellenes Gyűlésen is ott volt nagyszüleivel – írja a Ripost.
Hatalmas tömeg várt Orbán Viktorra Kaposváron, a miniszterelnök országjárásának első állomásán. A miniszterelnök a város polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és Eperjes Károly színművész után lépett a színpadra, de csak miután a közönség soraiból hallgatta meg Takáts Tamás énekes előadását. A zenei produkció közben végig a résztvevőkkel szelfizett, ölelkezett. Beszéde alatt aztán történt egy nagyon kedves jelenet is: egy kislány, aki a januárban a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is részt vett már, egyszer csak kiemelkedett a tömegből, hogy köszöntse a miniszterelnököt.
A kislányt odakiáltott, majd macijával integetni kezdett a pulpituson álló miniszterelnöknek. Orbán Viktor azonnal reagált, visszaintegetett, és válaszolt: "itt vagyok szívem" - mondta.
