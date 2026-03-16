RETRO RÁDIÓ

Ettől a képtől te is elolvadsz: macijával a kezében integetett Orbán Viktornak a kaposvári Békemeneten egy kislány

Tündéri jelenetnek lehettünk szemtanúi Orbán Viktor országjárásán. A kaposvári Békemeneten ugyanis részt vett az a nemzeti viseletes kislány is, aki már a Háborúellenes Gyűlésen is fotózkodott már a miniszterelnökkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 20:27
Módosítva: 2026.03.16. 20:28
Orbán Viktor országjárásra indult, első állomása pedig Kaposvár volt. A város polgármestere, Szita Károly hangsúlyozta: tegnap még ünnepeltek a Kossuth téren, ma pedig azért gyűltek össze, hogy szövetséget kössenek egymással: egy háborúellenes szövetséget. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő aláhúzta: a kaposvári országjáráson ugyanaz az üzenet, mint előző nap a Békemeneten: a magyar emberek egyértelművé akarják tenni, hogy nem hagyják magukat. nem engednek a Brüsszeli nyomásnak, sem az ukrán zsarolásnak - Magyarország jövőjéről a magyar emberek fognak dönteni. A kaposvári Békemeneten felbukkant az a nemzeti viseletes kislány is, aki már a Háborúellenes Gyűlésen is ott volt nagyszüleivel – írja a Ripost.

A kislány szüleivel és nagyszüleivel vett részt a kaposvári Békemeneten
Hatalmas tömeg várt Orbán Viktorra Kaposváron, a miniszterelnök országjárásának első állomásán. A miniszterelnök a város polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és Eperjes Károly színművész után lépett a színpadra, de csak miután a közönség soraiból hallgatta meg Takáts Tamás énekes előadását. A zenei produkció közben végig a résztvevőkkel szelfizett, ölelkezett. Beszéde alatt aztán történt egy nagyon kedves jelenet is: egy kislány, aki a januárban a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is részt vett már, egyszer csak kiemelkedett a tömegből, hogy köszöntse a miniszterelnököt. 

A kislányt odakiáltott, majd macijával integetni kezdett a pulpituson álló miniszterelnöknek. Orbán Viktor azonnal reagált, visszaintegetett, és válaszolt: "itt vagyok szívem" - mondta.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
