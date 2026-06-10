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Rendkívüli! Halálos gázolás Szentendrén: Kamion gázolta el a nőt

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Most érkezett. Életét vesztette az a nő, akit szerda reggel ütött el egy kamion Szentendrén.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 09:42
Módosítva: 2026.06.10. 09:42
halálos gázolás szentendre kamion

Halálra gázolt egy nőt egy kamion szerda reggel Szentendrén - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Halálos gázolás Szentendrén
Halálos gázolás Szentendrén
Fotó: GettyImages

Halálos gázolás Szentendrén: Kamion ütötte el a nőt

Azt írták, hogy egy 23 éves kamionsofőr a járművével egy úttesten átkelő 77 éves nőt ütött el, a gyalogos a helyszínen meghalt.

A Szentendrei Rendőrkapitányság az eset körülményeit - szakértők bevonásával - büntetőeljárás keretében vizsgálja - közölték. A katasztrófavédelem közleménye szerint a baleset Szentendrén a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében történt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu