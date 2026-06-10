Rendkívüli! Halálos gázolás Szentendrén: Kamion gázolta el a nőt
Most érkezett. Életét vesztette az a nő, akit szerda reggel ütött el egy kamion Szentendrén.
Halálra gázolt egy nőt egy kamion szerda reggel Szentendrén - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.
Halálos gázolás Szentendrén: Kamion ütötte el a nőt
Azt írták, hogy egy 23 éves kamionsofőr a járművével egy úttesten átkelő 77 éves nőt ütött el, a gyalogos a helyszínen meghalt.
A Szentendrei Rendőrkapitányság az eset körülményeit - szakértők bevonásával - büntetőeljárás keretében vizsgálja - közölték. A katasztrófavédelem közleménye szerint a baleset Szentendrén a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében történt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre