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Gázolás Szentendrén: Kamion gázolt el egy embert

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Borzalmas baleset Szentendrén. Kamion gázolt el egy embert.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 08:43
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A Sztaravodai úton félpályán halad a forgalom. Kamion gázolt el egy embert.

Gázolás Szentendrén: Kamion gázolt el egy embert
Gázolás Szentendrén: Kamion gázolt el egy embert
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Embert gázolt egy kamion Szentendrén

Elgázolt egy embert egy kamion Szentendrén, a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében. A helyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel közreműködve kiemelték a jármű alá szorult embert. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, írja a katasztrófavédelem.

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