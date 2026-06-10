Gázolás Szentendrén: Kamion gázolt el egy embert
Borzalmas baleset Szentendrén. Kamion gázolt el egy embert.
A Sztaravodai úton félpályán halad a forgalom. Kamion gázolt el egy embert.
Embert gázolt egy kamion Szentendrén
Elgázolt egy embert egy kamion Szentendrén, a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében. A helyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel közreműködve kiemelték a jármű alá szorult embert. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, írja a katasztrófavédelem.
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