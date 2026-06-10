Egy diagnosztizált pszichopata elárulta, melyik ember típust a legkönnyebb manipulálni

Loic De Maria mindig is érezte, hogy ő más, mint a többi ember, de csak 23 éves korában kapta meg a pszichopata, az antiszociális személyiségzavar (ASPD) és a nárcisztikus hajlamú impulzivitás diagnózisát. A belgiumi Loic azt állítja, hogy veleszületett a betegsége, bár a kutatások szerint az genetikai és környezeti tényezők egyaránt okozhatják.

Egy diagnosztizált pszichopata vallomása Fotó: Forrás: Pexels

Egy diagnosztizált pszichopata elmondta, kik a legkönnyebb célpontok

Loic elég hamar rájött, hogy hogyan is rejtse el az érzelmeit, és látszólag nagyon empatikus lett, ami segítette őt a manipulációjában.

„A pszichopatáknak elég jó ösztönük van arra, hogy kit tudnak manipulálni” - vallotta be Loic.

Vannak olyan emberek, akik így sétálnak, odajönnek hozzád, és nagyon félénken beszélnek. És ha pszichopata vagy, elég gyorsan rájössz, hogy ezt a személyt manipulálni lehet

- tette hozzá a férfi.

Elismerve, hogy most már egyáltalán nem büszke rá, Loic így folytatta:

„Általában egy bizonyos típusú lányokat keresek: apátlan lányokat, depressziós lányokat, elég empatikus lányokat, mert egy pszichopata agyában másképp működnek a dolgok. Így általában jobban vonz minket a dopamin és az eredmények. Ha tehát egy gyengébb embert veszünk célba, elég gyorsan megkapjuk, amit akarunk.”

De mit is akar valójában egy pszichopata? Loic szerint a manipulációnak csak egy célja van: a haszonszerzés.

„Valamihez hozzá kell jutnod. És ahhoz, hogy valamihez juss, csak el kell nyerned egy másik ember bizalmát. Ennyire egyszerű.”

Loic azonban elismeri, hogy mióta 2023-ban elkezdte a terápiát, az élete teljesen megváltozott:

„Őszinte vagyok, legalábbis amennyire csak tudok. És az emberek most már hajlamosak hinni nekem, mert bátorság kell hozzá, és sok munkát igényel, hogy megváltozzon az ember” - mondja.

A pszichopata jellemzői:

Bár a pszichopátia nem minősül hivatalos orvosi diagnózisnak, az emberek gyakran használják ezt a kifejezést az antiszociális személyiségzavar (ASPD) tüneteinek leírására - számolt be róla az Unilad.

A jellemzők a következők lehetnek: