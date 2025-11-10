Egy diagnosztizált pszichopata őszintén vallott: így különbözik az átlagemberektől

A belga fiatal nagyon őszinte a diagnózisával kapcsolatban, gyakran használja platformját, hogy másokhoz hasonlóan bemutassa, milyen érzés pszichopataként élni, különösen a hozzá kapcsolódó negatív megítélés és stigma fényében. A pszichopaták mentális egészségügyi állapota az úgynevezett ASPD-ből fakad, amely Loïc, 25 éves esetében manipulációban, megtévesztésben és mások érzéseinek figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg. Loïc nemrég arról is beszélt, mi volt az első jel, ami arra utalt, hogy pszichopata lehet: amikor nem érezte stresszesnek vagy aggódónak, hogy a testvére esetleg vízbe fulladhat.

A pszichopaták nem éreznek bűntudatot Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A pszichopaták belső működése: mi választja el őket a többi embertől

Loïc elmagyarázta, hogy bár sokan úgy gondolják, a pszichopaták nem tudnak egészségügyi állapotukról, ő tisztában van vele, hogy különbözik a többi embertől.

Hozzátette a lényeges különbséget, ami jellemzi a rendellenességét:

Az emberek általában azt hiszik, a pszichopaták nem éreznek érzelmeket, de ez nem teljesen igaz. Érzelmeket érzünk, de ezek sekélyesek, úgynevezett protoérzelmek, nem olyan mélységűek, mint nálatok.

Loïc szerint a pszichopaták képesek érezni frusztrációt, haragot, örömöt, és ő maga is sokat tud nevetni és boldogságot megtapasztalni, de soha nem érez bűntudatot.

Bármit is tettem, soha nem bántam meg semmit. Egyszer élünk, és magamért fogok élni. Nem bántam meg semmit.

Hozzátette, hogy nem érdekli, mit gondolnak róla mások, mert nem kell szeretetet éreznie másoktól.

Loïc azt is elmagyarázta, hogy mi a pszichopaták és a szociopaták közötti különbség.

Először is elmondta, hogy megérti, sokan a pszichopátiát és a szociopátiát azonosnak láthatják, de szerinte ezek nagyon különböznek, főként a viselkedés és az érzelmi működés összehasonlítása alapján. Loïc szerint a szociopátia nem pszichiátriai állapot – írja a Ladbible.

A szociopata érezhet bűntudatot vagy empátiát. A pszichopata nem képes erre, soha nem éreztem bűntudatot, soha nem sajnáltam, amit tettem.

Az ASPD-ben szenvedő személy jellemzően: