Böjte Csaba karácsonyi üzenete: „A karácsonyt akkor értjük meg, ha kiüresítjük magunkat a másikért”

Böjte Csaba lapunknak a karácsony üzenetéről és lelki tisztulásról beszélt. Arról is kérdeztük, miért tartja fontosnak, hogy most egy webshopon keresztül is segítsék az alapítvány gyermekeit.

Böjte Csaba idén, a zarándoklat évében 569 kilométert zarándokolt Fotó: Karnok Csaba

Én a gyerekeknek azt mondtam, hogy a karácsonyt akkor értjük meg igazán, ha a kiüresedésről és a megtestesülésről kicsit gondolkozunk

– mondja Böjte Csaba. Jézus Krisztus nem tekintette féltett zsákmánynak Istennel való azonosságát, hanem le tudott mondani róla. Kiüresítette önmagát – ezt hívjuk kenózisnak.

A ferences szerzetes szerint éppen ez az, ami a mai világban a leginkább hiányzik.

Egy önző világban élünk, ahol minden rólunk szól. A karácsonyt akkor értjük meg, ha mi is megfeledkezünk kicsit magunkról: a félelmeinkről, vágyainkról, rossz- vagy akár jókedvünkről. Ha képesek vagyunk kiüresíteni mindezt, és megtestesülni a másik számára.

Böjte Csaba hangsúlyozza: Jézus Krisztus nem csak kiüresítette önmagát, hanem közénk is jött, hogy nekünk ajándékozza magát.

Rámosolygott Máriára, összekócolta József szakállát, megérinthetővé, megszólíthatóvá vált. És ez ma is nagyon fontos. Mert a mai ember sokszor úgy van a másik mellett, hogy nincs jelen. Mondják, hogy a saját gyerekeinkkel napi három-öt percet beszélünk. Fizikailag együtt vagyunk, de lélekben nem.

Szerinte a karácsony egyik legnagyobb kihívása az, hogy valóban figyeljünk egymásra.

Le kell tenni mindazt, ami foglalkoztat és megkérdezni a másiktól: »Hogy vagy?« – és meghallgatni a választ. Ha pedig egy árva gyereknek arra van szüksége, hogy befogadják, akkor azt mondani: »Itt a lakásom, itt a szívem, itt a helyed. Amíg szükség van rám, számíthatsz rám.«

Böjte Csaba idén Csíksomlyón tölti a karácsonyt, ahol ilyenkor különösen sokan keresik fel.

Rengeteg gyónó van ilyenkor, hál’ istennek

– mondja.

Az emberek a hibáikkal, bűneikkel ajándékoznak meg minket és azt gondolom, Isten előtt nagyon kedves dolog tiszta szívvel kezdeni az ünnepeket.

Szerinte ez minden olvasónak fontos üzenet lehet.

Ahhoz, hogy könnyű legyen az ember, le kell raknia a terheit. A sérelmek, a harag, a félelem, a bűnök lehúznak bennünket. Függetlenül attól, ki a hibás, szabaduljunk meg azoktól, amik a lelkünket terhelik.

Úgy látja, miközben sokat foglalkozunk a külső tisztasággal, a belsővel kevesebbet.

Annyit adunk arra, hogy fizikailag tiszták legyünk – fürdünk, kúrázunk, tisztulunk. De a lelki tisztulás talán az első kellene legyen. A karácsony erre is lehetőség.

Böjte Csaba szerint a karácsony üzenete ma különösen aktuális.

A béke nem hangos, és nem nagy szavakkal kezdődik. Hanem azzal, hogy képesek vagyunk letenni a haragot, és jelen lenni egymás számára. Ha ez sikerül, akkor karácsony van – akkor is, ha nem tökéletes minden körülöttünk.

