Orbán Viktor: Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!
Orbán Viktor fontos bejelentést tett.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fontos bejelentést tett a közösségi oldalán, miután Izrael támadást mért Iránra.
Háború Iránban!
Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!
– közölte Orbán Viktor.
Orbán Viktor egy videót is közzétett, amiben részletesebben beszél a témáról:
