Orbán Viktor: Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!

Orbán Viktor fontos bejelentést tett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 18:09
Módosítva: 2026.02.28. 19:00
Orbán Viktor terrorfenyegetettség készültségi szint

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fontos bejelentést tett a közösségi oldalán, miután Izrael támadást mért Iránra.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Háború Iránban!

Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!

– közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor egy videót is közzétett, amiben részletesebben beszél a témáról:

 

