Orbán Viktor különleges videót osztott meg Szijjártó Péterrel
Kolis menüt készítettek.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán különleges videót osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis az látható a felvételen, hogy sajtos rántottát csinál Szijjártó Péterrel, miután egyiküknek sem volt ideje reggelizni.
Szombati menü kolis módra: rántotta sajttal
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
