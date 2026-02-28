RETRO RÁDIÓ

Deák Dániel: a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra

Deák Dániel szerint ez a választópolgárok megtévesztése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 16:49
Deák Dániel egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulja, hogy a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra, ezzel pedig megtéveszti a választópolgárokat.

❗Bevallom őszintén, miután lelepleztem a Medián hazugságát, arra számítottam, hogy a ma divatos módon a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tettem közzé. 

De nem, Hann Endre egy kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy valóban a Medián számait közöltem.

Szólhatott volna a barátjának, Horn Gábornak előre, hogy a tegnapi vitánk során ne vádoljon meg azzal, hogy hamis adatsort tettem közzé, mert így utólag még kínosabb helyzetbe került...

Teljesen világos, hogy a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra; míg 36-36 százalékot mértek, addig 40-33 százalékot közöltek januárban a Tisza javára. Ez bizony a választópolgárok megtévesztése.

Ugyanazt csinálják, mint amit az amerikai elnökválasztási kampányban is láttunk. Ott Kamala Harris előnyét mutatták a nyilvános kutatásokban, míg a belső méréseikben ők is látták, hogy Donald Trump nyeri meg a választást

– olvasható Deák Dániel bejegyzésében.

 

