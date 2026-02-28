Orbán Viktor megtöltött egy arénát, míg Magyar Péterre alig voltak kíváncsiak - Fotó
Friss drónkép mutatta meg a valóságot.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ma a telt házas esztergomi Háborúellenes Gyűlésen beszélt rengeteg ember előtt, Magyar Péterre pedig alig voltak kíváncsiak Szigethalmon – legalábbis ezt bizonyítja egy friss drónkép, amit Deák Dániel osztott meg a közösségi oldalán.
Míg Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg, több ezer lelkes patriótával, addig Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak Szigethalmon, ráadásul ezeknek az embereknek a többsége is odautaztatott aktivista volt.
A fotó 14:25-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt.
– írta Deák Dániel az alább megtekinthető fotóhoz:
