Orbán Viktor megtöltött egy arénát, míg Magyar Péterre alig voltak kíváncsiak - Fotó

Míg Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg, több ezer lelkes patriótával, addig Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak Szigethalmon, ráadásul ezeknek az embereknek a többsége is odautaztatott aktivista volt.

A fotó 14:25-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt.