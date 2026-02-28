RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megtöltött egy arénát, míg Magyar Péterre alig voltak kíváncsiak - Fotó

Friss drónkép mutatta meg a valóságot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 15:42
Orbán Viktor Deák Dániel Magyar Péter Háborúellenes Gyűlés

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ma a telt házas esztergomi Háborúellenes Gyűlésen beszélt rengeteg ember előtt, Magyar Péterre pedig alig voltak kíváncsiak Szigethalmon – legalábbis ezt bizonyítja egy friss drónkép, amit Deák Dániel osztott meg a közösségi oldalán.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Polyák Attila / MW

❗️Míg Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg, több ezer lelkes patriótával, addig Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak Szigethalmon, ráadásul ezeknek az embereknek a többsége is odautaztatott aktivista volt. 

A fotó 14:25-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt.

– írta Deák Dániel az alább megtekinthető fotóhoz:

