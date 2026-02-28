RETRO RÁDIÓ

Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria

Orbán Viktor megtöltött egy egész arénát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 16:18
Háborúellenes Gyűlés galéria Orbán Viktor

Február 28-án telt házzal zajlott le Esztergomban a 11. Háborúellenes Gyűlés, amin Takáts Tamás elképesztő produkciója után beszédet mondott többek között Navracsics Tibor, Erős Gábor és természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is, akit óriási lelkesedéssel és szeretettel fogadott a tömeg.

Galériánkban megmutatjuk az esztergomi Háborúellenes Gyűlés legjobb, legkülönlegesebb pillanatait:

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlés képekben.

Ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés

fotóma, 16:09Fotók: Miniszterelnöki Kabinetiroda/MW
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu