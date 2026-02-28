- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Tóth Gabi Orbán Viktorról nyilatkozott: "A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár"
Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Orbán Viktor megtöltött egy egész arénát.
Február 28-án telt házzal zajlott le Esztergomban a 11. Háborúellenes Gyűlés, amin Takáts Tamás elképesztő produkciója után beszédet mondott többek között Navracsics Tibor, Erős Gábor és természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is, akit óriási lelkesedéssel és szeretettel fogadott a tömeg.
Galériánkban megmutatjuk az esztergomi Háborúellenes Gyűlés legjobb, legkülönlegesebb pillanatait:
