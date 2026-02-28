- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
A Háborúellenes gyűlésen ismert emberek is kiálltak a béke üzenete mellett.
Sztárparádé volt Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen: könnyek, vastaps, telt ház és egymásnak adott mikrofon követte egymást a színpadon, valamint a háttérben zajló beszélgetőműsorok alatt. A békepárti rendezvény nemcsak erődemonstráció volt, hanem igazi érzelmi hullámvasút is, ahol ismert művészek és közéleti szereplők álltak ki a háborúból való kimaradás és a nemzeti összetartás mellett.
Tóth Gabi sem hagyta ki az esztergomi Háborúellenes Gyűlést
A kulisszák mögött Tóth Gabi arról beszélt a Borsnak, hogy miért érzi kötelességének, hogy részt vegyen az ilyen eseményeken:
Ahova tudok, megyek, ha Háborúellenes Gyűlésről van szó, valamint olyan közösséget megmozgató eseményre, ahol érzem a szeretetet, az erőt
– mondta, majd hozzátette: „2021 óta támadnak azért, amiért kiállok az értékrendem mellett. Nagyon fontos, hogy a valóságban tök más történik, mint az interneten.” Az énekesnő szerint a béke ma nem politikai szlogen, hanem létkérdés.
Pataky Attila a háború kegyetlenségéről beszélt
Szenvedélyes hangvétellel szólalt meg Pataky Attila is a Mandiner háttérműsorában. Az EDDA frontembere nem kertelt:
Golyófogónak akarjátok odaadni a gyerekeket, oda az első sorba Ukrajnába? Létezhet normális lélekkel ember, aki erre azt mondja, hogy igen, én ezt akarom?
– tette fel a költői kérdést. A zenész a miniszterelnök létfontosságú szerepéről is beszélt: „Hiszem azt, hogy Orbán Viktor békemissziója figyelemre méltó.” Szerinte most valóban sorsfordító időket élünk, ahol „lenni vagy nem lenni” a kérdés.
Nacsa Olivér is jelen volt
A humor oldaláról közelített Nacsa Olivér, aki a kommentháborúkról és a globális feszültségekről is markáns véleményt fogalmazott meg:
„Egy felfokozott háborús helyzet van a világban, és most csak az számít, hogy ebben a helyzetben, a bizonytalanságban csak a biztosat választhatjuk” – jelentette ki. A humorista szerint a stabilitás most mindennél fontosabb, amit Orbán Viktor biztosít hazánk számára:
A miniszterelnök úr felrakott egy tízmilliós országot a világpolitikai térképre. Azt nem tudják ma az emberek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány nemcsak Magyarországot védi jelen pillanatban egy háborús veszélytől, hanem az Európai Uniót
– állapította meg Nacsa.
Takáts Tamást állva tapsolták meg
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlés legmeghatóbb pillanatát Takáts Tamás hozta el, aki a Karthago legendás dalával lépett színpadra. Az „Apáink útján” sorai alatt sokan könnyeztek, a vastaps percekig zúgott. A közönség szerint a több mint négy évtizedes dal ma is érvényes üzenetet hordoz a békéről és az összetartozásról.
A sztárok egymás után sorakoztak fel Esztergomban, miközben a tömeg magyar zászlókkal és békét hirdető üzenetekkel töltötte meg a teret. A hangulat egyszerre volt ünnepi és komoly – a színpadon elhangzó mondatok pedig egy irányba mutattak: a béke ügye most mindennél fontosabb.
