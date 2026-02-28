Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment

Sztárparádé volt Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen: könnyek, vastaps, telt ház és egymásnak adott mikrofon követte egymást a színpadon, valamint a háttérben zajló beszélgetőműsorok alatt. A békepárti rendezvény nemcsak erődemonstráció volt, hanem igazi érzelmi hullámvasút is, ahol ismert művészek és közéleti szereplők álltak ki a háborúból való kimaradás és a nemzeti összetartás mellett.

Egy tűt sem lehetett leejteni az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Tóth Gabi sem hagyta ki az esztergomi Háborúellenes Gyűlést

Kameránknak nyilatkozott Gabi az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó: Mediaworks

A kulisszák mögött Tóth Gabi arról beszélt a Borsnak, hogy miért érzi kötelességének, hogy részt vegyen az ilyen eseményeken:

Ahova tudok, megyek, ha Háborúellenes Gyűlésről van szó, valamint olyan közösséget megmozgató eseményre, ahol érzem a szeretetet, az erőt

– mondta, majd hozzátette: „2021 óta támadnak azért, amiért kiállok az értékrendem mellett. Nagyon fontos, hogy a valóságban tök más történik, mint az interneten.” Az énekesnő szerint a béke ma nem politikai szlogen, hanem létkérdés.

Pataky Attila a háború kegyetlenségéről beszélt

Szenvedélyes hangvétellel szólalt meg Pataky Attila is a Mandiner háttérműsorában. Az EDDA frontembere nem kertelt:

Golyófogónak akarjátok odaadni a gyerekeket, oda az első sorba Ukrajnába? Létezhet normális lélekkel ember, aki erre azt mondja, hogy igen, én ezt akarom?

– tette fel a költői kérdést. A zenész a miniszterelnök létfontosságú szerepéről is beszélt: „Hiszem azt, hogy Orbán Viktor békemissziója figyelemre méltó.” Szerinte most valóban sorsfordító időket élünk, ahol „lenni vagy nem lenni” a kérdés.

Pataky Attila a Mandiner élő közvetítésének vendége volt - Fotó: Mandiner

Nacsa Olivér is jelen volt

A humor oldaláról közelített Nacsa Olivér, aki a kommentháborúkról és a globális feszültségekről is markáns véleményt fogalmazott meg:

„Egy felfokozott háborús helyzet van a világban, és most csak az számít, hogy ebben a helyzetben, a bizonytalanságban csak a biztosat választhatjuk” – jelentette ki. A humorista szerint a stabilitás most mindennél fontosabb, amit Orbán Viktor biztosít hazánk számára:

A miniszterelnök úr felrakott egy tízmilliós országot a világpolitikai térképre. Azt nem tudják ma az emberek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány nemcsak Magyarországot védi jelen pillanatban egy háborús veszélytől, hanem az Európai Uniót

– állapította meg Nacsa.