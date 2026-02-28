- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Tóth Gabi Orbán Viktorról nyilatkozott: "A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár"
Tóth Gabi is ott volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlés telt házzal zajlott; bátran kijelenthetjük, hogy az esemény a béke és a nemzeti összetartás üzenetét hozta egy feszültségekkel teli időszakban. A népszerű énekesnő, Tóth Gabi is jelen volt, aki a kulisszák mögött a Bors kedvéért adott egy röpke interjút arról, hogy miért érezte fontosnak a jelenlétet és a békepárti kiállást.
Tóth Gabi 5 éve küzd az őt ért rengeteg támadással
„Ahova tudok megyek, ha Háborúellenes Gyűlésről van szó, valamint olyan közösséget megmozgató eseményre, ahol érzem a szeretetet, az erőt” – árulta el Tóth Gabi. Kifejtette, hogy az interneten tapasztalható gyűlölet nem tükrözi a valós életben szükséges kapcsolódást:
2021 óta támadnak azért, amiért kiállok az értékrendem mellett. Nagyon fontos, hogy a valóságban tök más történik, mint az interneten
– emelte ki.
A Megasztár mestere szerint a béke nem elcsépelt jelszó, hanem alapérték, amely nélkül nehéz jövőt építeni.
Aláírta már a nemzeti petíciót
Tóth Gabi a Nemzeti Petícióról is beszélt, amelyet már rengetegen aláírtak: „A nemzeti petíció az erőnket mutatja, látják, hogy hányan vagyunk a béke pártján, hányan szeretnénk egy nyugodt, biztonságos országban élni” – fejtette ki. Szerinte az aláírás nem politikai állásfoglalás, hanem annak kifejezése, hogy jelentős társadalmi igény van a békére és a stabilitásra. A kezdeményezők úgy fogalmaztak: a petíció célja, hogy megmutassa, a közösség hangja számít, és sokan vágynak olyan országra, ahol a mindennapokat nem a bizonytalanság határozza meg.
Orbán Viktor jóslatai kivétel nélkül beigazolódtak
A beszélgetés során az énekesnő kitért hazánk politikai szerepvállalására is, méltatva Orbán Viktor előrelátását:
„A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár, ha visszanézzük az elmúlt éveket, nagyjából minden úgy lett, ahogy mondta” – fogalmazott Tóth Gabi, utalva arra, hogy bizonyos döntések és előrejelzések utólag igazolódtak. Szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzet nem könnyű, és a háború árnyéka miatt különösen fontos a béke melletti kiállás:
„Sajnos most nem jó jövőt jósol nekünk, mert a háború a nyakunkon van. Ezért is nagyon fontosnak találom, hogy a fiatalokat behúzzuk és észhez térítsük - a biztos válasz itt van” – utalt a családvédelmet rendkívül nagy figyelemmel ápoló kormányra az énekesnő.
