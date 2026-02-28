RETRO RÁDIÓ

Szívszorító búcsút vett Eric Dane-től a Grace klinika - A sorozat egyperces megemlékezést tett közzé

Egy világ gyászolja az elhunyt színészt. Eric Dane halála után hatalmas űrt hagyott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 15:30
Eric Dane Grace klinika sorozat

Eric Dane előtt tiszteleg a Grace klinika. A nemrég elhunyt, közkedvelt színész hatalmas űrt hagyott maga után, miközben a népszerű sorozat megemlékezésére várt mindenki. Most szívszorító búcsút vettek a Grace klinika sztárjától egy szívszorító videóval – közölte a variety.

Fotó: AFP

Eric Dane halála megrázta a rajongókat

Az egyperces megemlékezés alá a Snow Patrol híres Chasing Cars című dalát választották, ami a sorozatban többször is hallható volt. Eric Dane február 19-én, egy héttel ezelőtt hunyt el, az ABC-sorozata most csütörtöki epizódjában emlékezett meg karakterére, Dr. Mark Sloanra. Az epizód végén lejátszott szívszorító képsorokat képtelenség könnyek nélkül végignézni, a színész minden emlékezetes pillanatát megmutatja.

Eric Dane a 2. évadban csatlakozott a sorozathoz, amiben egy plasztikai sebészt alakított, (becenevén McSteamy) a sorozatbeli Derek Shepherd (Patrick Dempsey) legjobb barátja volt. Mark Sloan hamar népszerű karakterré vált, míg a 8. évadban - a sorozatbeli repülőgép-baleset következtében - elhunyt.

Eric Dane-nél 2025-ben ALS-t diagnosztizáltak (amiotrófiás laterálszklerózist), amely egy ritka, progresszív, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség. A sokkoló diagnózis után is folyamatosan dolgozott a betegség kutatásának segítésében és színészként is. Tragikus halála hatalmas gyászt váltott ki a Grace klinika alkotói és szereplői körében.

A videó Mark sorozatba lépésével indul, egészen addig, amíg apává válik. A sorozatbeli halálos ágyán mondott tanácsa is hallható a montázs alatt:

Ha szeretsz valakit, mondd el neki! Akkor is, ha félsz, hogy nem ez a helyes. Akkor is, ha félsz, hogy porig égeti az életed. Mondd ki! Hangosan

 

