A Grace klinika sztárja szívszorító búcsút vett elhunyt színésztársától

A Grace klinika egyik legismertebb sztárja, Eric Dane tragikus hirtelenséggel elhunyt súlyos betegsége után. A népszerű sorozat egykori szereplői összetörve búcsúznak szeretett kollégájuktól és barátjuktól, akivel hosszú éveken át osztoztak a forgatások minden örömében és nehézségében.

A Grace klinika színésznője gyászolja elhunyt barátját Fotó: AFP

Végső búcsút vett a Grace klinika egyik főszereplője, Kate Walsh

Kate Walsh Dr. Addison Montgomery-t alakította a népszerű sorozatban és gyorsan a rajongók egyik kedvencévé vált. A színésznő Eric Dane halála után szívszorító búcsút vett egykori színésztársától az Instagramon.

Nem találok szavakat, amikkel ki tudnám fejezni Eric halála miatti szomorúságomat. Először is a lányaira és Rebeccára gondolok, imáimban és a szívemben tartom őket

A 58 éves Walsh egy február 20-án, pénteken megosztott Instagram-bejegyzésben több régi képet is közzétett az egykori színészről, még amikor együtt dolgoztak. A színésznő ezután felidézte az első jelenetet, amit együtt kellett leforgatniuk.

Szó szerint emlékszem az első jelenetemre Eric-kel… egy liftes jelenet volt a kórházban. Nagyon, nagyon régen. Azt hiszem, ez volt az első jelenete a sorozatban is, és ideges volt. Olyan jóképű volt, és azt gondoltam: 'De tud ez a srác színészkedni?' És persze tudott, és meg is tette, a többi pedig már történelem

Walsh megjegyezte, hogy szerette Dane érzékenységét, sebezhetőségét és természetesen az intelligenciáját. A két színész rengeteget támogatta egymást a sorozat készítése alatt és közeli viszonyt ápoltak.

Dane 10 hónappal azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) diagnózisát. Kate Walsh úgy véli, barátja nyílt kiállása és bátorsága emberek millióihoz juttatta el az üzenetet, és hozzájárult ahhoz is, hogy a kutatók ma már egy lépéssel közelebb járjanak a gyógymód megtalálásához - írja a People.