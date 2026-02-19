Két embert is bántalmazott a Transformers sztárja - letartóztatás lett a vége

A Transformers-filmek sztárját, Shia LaBeoufot állítólag Február 11-én rendbontás miatt vették őrizetbe egy New Orleans-i üzlet előtt.

Újabb botrányba keveredett a Transformers sztárja Fotó: Full Picture Agency via AFP

Őrizetbe vették a Transformers sztárját, miután megvert két embert

A New Orleans-i rendőrség közleményében így fogalmazott:

„Miután kivitték az épületből, az áldozat arról számolt be, hogy LaBeouf többször is ököllel megütötte. Az áldozatok szerint LaBeouf elment, de aztán visszatért, és még agresszívebb lett.”

A hatóságok szerint több ember is lefogta a színészt, mielőtt elengedték, ekkor LaBeouf állítólag megütötte ugyanazt az áldozatot. A rendőrségi közlemény hozzátette, hogy a színész állítólag egy másik személyt is megtámadott, ekkor ismét megpróbálták megállítani, amíg a rendőrség meg nem érkezett. Shia LaBeoufot ismeretlen sérülések miatt szállították kórházba, mielőtt letartóztatták.

A Transformers sztárját azóta két rendbeli egyszerű testi sértéssel vádolják. Egyelőre nem tisztázott, hogy milyen körülmények vezettek a verekedéshez.

Egy névtelen csapos azonban azt állítja, hogy a színész terrorizálja a várost, míg egy másik azt mondta, hogy Shia LaBeouf többször is megkérdezte, hogy használhatja-e a hitelkártyáját a bárjukban. Eközben egy New Orleans-i bártulajdonos azt állította, hogy a színész nyugodtan viselkedett.

Az UNILAD megkereste LaBeouf képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben, a színész ügyvédje azonban jelenleg nem elérhető. Az incidens a Mardi Gras ünnepség utolsó napján történt, ez a nagyböjt kezdete előtti utolsó nap, amely 40 nappal húsvét vasárnap előtt van.

Tavaly LaBeouf arról tett nyilatkozatot, hogy józan, miután azzal vádolták, hogy bántalmazta volt barátnőjét, FKA Twigst, ami miatt az énekesnő 2020-ban beperelte. A vitát végül 2025-ben peren kívül rendezték.