Orbán Viktor: Ilyen sokan még sosem voltunk!
Ez volt minden idők legnagyobb Békemenete.
„A legnagyobb ékemenet. Ilyen sokan még sosem voltunk!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.
A miniszterelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta: sosem szabad megengedni, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. „Nem hagyjuk, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk:
- Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányukat;
- Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14 havi nyugdíjat;
- Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket;
- Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét;
- Nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket.”
