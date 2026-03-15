Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének

Március 15-én az eddigi legnagyobb Békemenet indult el a Margit hídon keresztül a Kossuth tér irányába, hogy ott meghallgassák Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet. Több százezer ember vett részt a Békemeneten március 15-én. Fotó: Polyák Attila

Az egész ország megmozdult, hogy az áprilisi országgyűlési választás előtt még egyszer utóljára kiáljanak tömegesen Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Mindezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök folyamatos fenyegetése és Brüsszel nyomásgyakorlása mellett teszik a magyarok.

Az előzetes becslések szerint az idei volt minden idők legnagyobb Békemenete.

A vonuláson több százezer ember vett részt, akik az Elvis Presley téren gyűlekeztek, majd a Margit hídon és a Nyugati téren át a Kossuth térre volnultak, ahol Orbán Viktor mond beszédet.

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy megjegyezte: most vannak a legtöbben, és ha ennyi ember egymás vállásra állna, akokr Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi űrállomásra a hátukon. A kormányfő dicsérte a megjelent tömeget, a művészeket és az időjárást is, szerinte vasárnap Budapesten ennél jobb társaságot keresve sem találhat az ember. A miniszterelnök szerint a sokaság csak akkor ér valalmit, ha azt nem a gyűlölet hozta össze.

Ezért mi sosem fogjuk enegedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

A kormányfő azzal folytatta, hogy sosem szabad megengedni, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Hozzátette: nem hagyjuk, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk:

Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányukat;

Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14 havi nyugdíjat;

Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket;

Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét;

Nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket.

A miniszterelnök felsorolta, hogy a Rákóczi-felkelést, a 0848-as és 1956-os forradalmat is úgy ünnepeljük, hogy elvesztettük azokat. De nem azért tesszük, mert elment az eszünk. Azért tesszük, mert mi még itt vagyunk. Az ottomán, a bécsi császári udvar és a Szovjetunió azonban már megszűnt.

Mi azonban itt vagyunk és itt is leszünk, akkor is, ha az égből száz számra hullanak a brüsszeli ejtőernyősök. Magyarország egy ezer éves állam, nem nekik való vidék...

Orbán Viktor üzent a magyarokat fenyegető Ukrajnának is:

Látjátok ukránok, látod Zelenszkij? Ez itt a magyarok 1000 éves állama, és ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba! Aki a magyarokat meg akarja törni, azoknak előbb kell felébredni, jó pár száz évvel korábban!

Orbán Viktor szerint békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Mint jelezte, Ukrajna elzárja az olaj útját Magyarország felé, míg a közel-keleti háború elzárja az olaj útját az óceánok felé. Emlékeztetett, hogy a 2015-ös migráció azzal kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború és milliós tömegek indultak el Európába. Majd felhívta a figyelmet, hogy Irán kilencszer nagyobb, mint Szíria. Kiemelte, hogy az izraeli-muszlim háborúskodás beköltözött Európába, mert beengedték a migránsokat. – Helyén volt a szívünk és mi nem engedtük be őket. Amíg én vagyok a miniszterelnök ez így is marad – tette hozzá.