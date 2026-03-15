- Demjén Ferenc óriásit énekelt a Békemenetet
- Ha lemaradtál, nézd vissza képekben a Békemenet! - Galéria
- Dombi Rudolf: nemcsak nekem csinál rosszat, aki nem a Fideszre szavaz, hanem mindnyájunknak!
- Itt vannak a drónfotók minden idők legnagyobb Békemenetéről!
Orbán Viktor: vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének
Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket Orbán Viktor szerint. Több százezer ember vett részt a Békemeneten március 15-én.
Március 15-én az eddigi legnagyobb Békemenet indult el a Margit hídon keresztül a Kossuth tér irányába, hogy ott meghallgassák Orbán Viktor ünnepi beszédét.
Az egész ország megmozdult, hogy az áprilisi országgyűlési választás előtt még egyszer utóljára kiáljanak tömegesen Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Mindezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök folyamatos fenyegetése és Brüsszel nyomásgyakorlása mellett teszik a magyarok.
Az előzetes becslések szerint az idei volt minden idők legnagyobb Békemenete.
A vonuláson több százezer ember vett részt, akik az Elvis Presley téren gyűlekeztek, majd a Margit hídon és a Nyugati téren át a Kossuth térre volnultak, ahol Orbán Viktor mond beszédet.
Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy megjegyezte: most vannak a legtöbben, és ha ennyi ember egymás vállásra állna, akokr Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi űrállomásra a hátukon. A kormányfő dicsérte a megjelent tömeget, a művészeket és az időjárást is, szerinte vasárnap Budapesten ennél jobb társaságot keresve sem találhat az ember. A miniszterelnök szerint a sokaság csak akkor ér valalmit, ha azt nem a gyűlölet hozta össze.
Ezért mi sosem fogjuk enegedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza
A kormányfő azzal folytatta, hogy sosem szabad megengedni, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Hozzátette: nem hagyjuk, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk:
- Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányukat;
- Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14 havi nyugdíjat;
- Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket;
- Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét;
- Nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket.
A miniszterelnök felsorolta, hogy a Rákóczi-felkelést, a 0848-as és 1956-os forradalmat is úgy ünnepeljük, hogy elvesztettük azokat. De nem azért tesszük, mert elment az eszünk. Azért tesszük, mert mi még itt vagyunk. Az ottomán, a bécsi császári udvar és a Szovjetunió azonban már megszűnt.
Mi azonban itt vagyunk és itt is leszünk, akkor is, ha az égből száz számra hullanak a brüsszeli ejtőernyősök. Magyarország egy ezer éves állam, nem nekik való vidék...
Orbán Viktor üzent a magyarokat fenyegető Ukrajnának is:
Látjátok ukránok, látod Zelenszkij? Ez itt a magyarok 1000 éves állama, és ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba! Aki a magyarokat meg akarja törni, azoknak előbb kell felébredni, jó pár száz évvel korábban!
Orbán Viktor szerint békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Mint jelezte, Ukrajna elzárja az olaj útját Magyarország felé, míg a közel-keleti háború elzárja az olaj útját az óceánok felé. Emlékeztetett, hogy a 2015-ös migráció azzal kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború és milliós tömegek indultak el Európába. Majd felhívta a figyelmet, hogy Irán kilencszer nagyobb, mint Szíria. Kiemelte, hogy az izraeli-muszlim háborúskodás beköltözött Európába, mert beengedték a migránsokat. – Helyén volt a szívünk és mi nem engedtük be őket. Amíg én vagyok a miniszterelnök ez így is marad – tette hozzá.
Orbán Viktor kiemelte, hogy nehéz négy évünk volt, de ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Megtettük, amit megkövetelt a haza – fogalmazott.
Orbán Viktor: Meg kell újítanunk a 4 éve kötött háborúellenes szövetségünket
A miniszterelnök arra is kitért, a magyaroknak elegük van már az állandósult veszélyekből és vágynak az unalmas évekre, de most sem ez következik.
Nem akarlak áltatni benneteket, csak őszintén és komolyan, megint embert próbáló idők jönnek, közelebb jött a háború, Brüsszel magára vette a háborút, már át is állt a hadigazdálkodásra.
Nem távol akarják tartani a bajt, hanem bele akarnak masírozni, még több pénz, még több fegyver, még több katona. Nem lehet tudni sem a napot, sem az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de ez meg fog történni, alig várják, hogy EU-s felségjelű katonák induljanak. "Na ez az, amiből ki kell maradnunk, és én
vállalom, hogy megőrizzem Magyarországot a nyugalom szigetének ebben a felfordult világban is."
Mi magyarok ismerjük a háborút, háborúban nem számít ki vagy. Nem számít mire jutottál, miben vagy jó vagy mit akarsz elérni az életben. A háborúban az számít, hogyan fogod a gépfegyvert, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel, de mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Nem ilyen sorsot szánunk az anyáknak. A mi fiaink nem Ukrajnáért fognak meghalni, hanem Magyarországért fognak élni
– húzta alá.
Orbán Viktor: Április 12-én választani kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij
Április 12-én a magyarok döntenek. "Régi motoros vagyok. Elég régóta harcolok, hogy tudjam, mikor állunk valóban nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak. Válaszúthoz érkeztünk. Ismerem az ilyet."
Én is álltam már válaszút előtt:
- Amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek.Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket.
- Álltam válaszút előtt, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra.
- Álltam válaszút előtt, amikor nemet mondtam Brüsszelnek a háborúra.
- És válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak.
Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút
A kormányfő szerint az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár. Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat. Zsarolnak, fenyegetnek és riogatnak. Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók. Mindenki azzal, amije van. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot. Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát. Mert nem hagyjuk, hogy a nagy multik, a Shellek és az Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy az ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja, mi célból Magyarországon. Mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút.
Orbán Viktor felsorolta:
- A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak
- A Fidesz győz, és marad a béke, marad az alacsony rezsi, és nőni fognak a bérek. A Fidesz győz, és mindenki nyer, aki dolgozik.
- A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak.
Orbán Viktor: Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot
Mint mondta: a magyarok pénzét el akarják vinni Brüsszelbe, és onnan Ukrajnába. Mert a háborúhoz pénz kell és Brüsszelben kifogytak belőle. Szerinte kell az utántöltés és kell a magyarok pénze is ehhez. De még ez sem elég. Kell a hitel is és kell mögé a tagállamok fedezete. Nem elég nekik a mi pénzünk, még a gyerekeink és az unokáink pénzét is meg akarják szerezni. Ukrajnára hivatkozva akarják Magyarországot adósrabszolgákká tenni.
Kellő szerénységgel csak annyit mondhatok, amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a Tietek, és ami Nektek jár. Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot.
- mondta a kormányfő.
Meg kell újítani a 4 éve kötött háborúellenes szerződést
A kormányfő emlékeztetett, hogy 28 kemény nap áll előttünk:
- Nem úgy kell nyernünk, mint négy éve, hanem jobban.
- Nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.
- Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket.
- Hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk.
- Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége.
Orbán Viktor kiemelte, hogy az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz. Stratégiai nyugalom és tapasztalat.
És ez mind meg is van nálunk. Sőt, ez csak nálunk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre mi vagyunk a garancia. Tudni, hogy ez így van, az egy dolog. Elmenni és szavazni, az egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg. És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagunkkal szemben kíméletlenül végigdolgozzuk a következő 28 napot. És akkor fényes győzelmet aratunk majd. Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. Szegény Tisza folyónk pedig visszanyerheti a becsületét. Fidesz a biztos választás. Legyen béke, szabadság és egyetértés!
- zárta ünnepi beszédét a miniszterelnök.
