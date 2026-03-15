„Nemcsak egy választásról van szó, hanem itt sorsot választunk” – az emberek békét szeretnének

Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője arról beszélt a Békemeneten, hogy még mindig vannak, akik szerint a háború csak parasztvakítás, felesleges riogatás. Sőt, még a Tisza Párt politikusai, köztük Ruszin-Szendi Romulusz is tagadja a háborút. Érdekes, hogy ugyanakkor fegyvert visz a civil fórumokra, ami a képviselő szerint azt jelzi, hogy jobban fél a saját szavazóitól, mint az orosz–ukrán háborútól, vagy a fronttól. Velük szemben a kormánypárt úgy véli, hogy a háborús fenyegetettség valós, és elég egy rossz döntés, és Magyarország is belesodródik a fegyveres konfliktusba. A béke melletti kiállás hívta életre minden idők legnagyobb Békemenetét.

Úton a Békemenet a Kossuth tér felé – Fotó: BORS

Janó-Veilandics Franciska korábban azt nyilatkozta, lenyűgöző, amikor a magyarok összetartanak, ezért vesz részt ő is a Békemeneten. Lapunknak elmondta, hogy a gyerekei jövőjét tartja az egyik legfontosabbnak, ezért is tagja az eddigi legnagyobb Békemenetnek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ők is egy olyan országban nőhessenek fel, ahol nem kell félniük az utcán, és nem kell félniük a migrációtól, nem kell félniük attól, hogy az apa mondjuk nem férfi, az anya pedig nem nő, hanem egy ilyen normalitás talaján álló kormány keretein belül tudjanak felnőni

– mondta, majd hozzátette, hogy azt is nagyon szeretné, ha a gyerekeinek nem kellene attól rettegniük, hogy az apjukat elviszike-e egy háborúba, vagy hogy visszatér-e a frontról.

Janó-Veilandics Franciska a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője – Fotó: Mediaworks

Nagyon fontosnak tartom, hogy itt legyünk és részt vegyünk, mert most nem csak egy választásról van szó, hanem itt sorsot választunk magunknak és a gyerekeinknek

– mondta a képviselő, aki szerint a választásokon fog eldőlni, hogy a következő 4 évben belesodródunk-e a háborúba, kívül tudjuk-e tartani az illegális bevándorlókat, valamint eladósodik-e az ország.

Ez a legfontosabb Békemenet

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője a Metropolnak elmondta, hogy a mai a legfontosabb Békemenet az eddigiek közül.

Én azt gondolom, hogy mind a háború, mind ez az ukrán fenyegetettség, mind pedig az, hogy az elmúlt 16 évünk jólétben, prosperitásban telt, és ezért szerintem ki kell állni

– mondta Almássy Kornél, aki szerint ha nem a Fidesz nyerné a választásokat, akkor komoly veszélybe kerülne az ország.