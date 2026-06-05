A kamerába tolta Király Viktor szexi felesége a fenekét - Fotó

Király Viktor büszkén állíthatja magáról, hogy a világ egyik legszerencsésebb férfija. Felesége, Király Viktor felesége, Virág Anita ugyanis szemkápráztatóan gyönyörű szépség.

Király Viktor felesége irigylésre méltó alakot villantott / Fotó: Mediaworks-archív

Király Viktor felesége irigylésre méltó alakot villantott

A nyarat egy igen erős úttal indították, ugyanis meg sem álltak Olaszországig. Mint az Király Viktor feleségének a bejegyzéséből kiderült, Gabicce Mare meseszép homokos tengerpartján élvezik a finom hullámokat.

„1000 km levezetve” - írta forró fotójához Király Viktor felesége, de hogy ez pontosan mit is takar, azt nem fejtette ki.

Egy biztos a látvány amúgy is minden figyelmet elvesz a szövegről. Anita ugyanis bomba formában van, amit nem is takart aprócska bikinije. Arról nem beszélve, hogy mivel háttal állt, így tökéletes rálátás nyílt formás fenekére, de aztán pajzánul még vissza is mosolygott a kamerába. Ezzel is egyértelművé téve, hogy nagyon boldogok és jól érzik magukat.

Király-Virág Anita szexi fotóját ide kattintva tekintheted meg.

„De szép hely”

„Jó pihenést nektek Gyönyörűség!”

- szóltak a dicsérő kommentek.