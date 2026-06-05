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Tömeges halpusztulás Szombathelyen: több kilométeres szakaszon pusztultak el a halak

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Több kilométeres szakaszon pusztultak el halak a szombathelyi Perintben, szakemberek vizsgálják az esetet. A halpusztulás hátterében akár súlyos környezetszennyezés is állhat.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 16:20
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Pénteken több kilométeres szakaszon észleltek tömeges halpusztulást Szombathelyen a Perint patakban. A vaol beszámolt az esetről: az Őrségi Nemzeti Park szakemberét követően Bogáti András polgári természetőr és dr. Szinetár Csaba zoológus tanár is a helyszínre siettek. Az ügyben megszólalt a Sporthorgász Egyesületek Vas Vármegyei Szövetsége részéről Puskás Norbert ügyvezető elnök is, aki a lap megkeresésére elmondta: az eset után a horgászszövetség bejelentést tett a vízügyi igazgatóság és kormányhivatal illetékes szervei felé. Hozzátette: a vízfolyáson évek óta visszatérően előforduló szennyezések pontos oka és felelőse több esetben eddig nem került beazonosításra, írja a vaol.

Tömeges halpusztulás Szombathelyen
Tömeges halpusztulás Szombathelyen
Fotó: Pexels (illusztráció!)

Tömeges halpusztulás Szombathelyen

Dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója elmondta a lapnak, hogy tudnak az esetről. Természetvédelmi őrük járt a helyszínen.

A haltetemeket begyűjtötték, azokat jelenleg hűtőkamrában tárolják a további intézkedésig. Az már most látszik, hogy védett faj is található közöttük.

A héten várható az a szakértői vélemény, aminek alapján kiderül, hogy a védett halak pénzben kifejezett természetvédelmi értéke átlépi-e a százezres értékhatárt. Amennyiben igen, úgy természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést fognak tenni a rendőrségen. Elpusztulásuk a rendkívül értékes élővilággal rendelkező patak súlyos szennyezését jelzi.

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