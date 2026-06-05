Elhunyt a Chelsea gólkirálya: „Hatalmas űrt hagyott mindannyiunk életében”

A Chelsea egykori gólkirálya, Bobby Tambling 84 éves korában, hosszú betegség és demencia diagnózisát követően elhunyt. A Chelsea-legenda négy évtizeden át tartotta a Chelsea gólkirályi rekordját, mielőtt Frank Lampard megelőzte volna.

A Chelsea gólkirálya, Bobby Tambling 84 éves korában elhunyt / Fotó: Forrás: Pexels

Elhunyt a Chelsea gólkirálya, sokáig betegeskedett

A csatár, aki 1959-ben, 17 évesen debütált a Bluesban a West Ham ellen, már első mérkőzésén gólt szerzett. Négy évtizeden át tartotta a Chelsea mezében elért legtöbb gólt megszerző rekordjának a címét. Később a klub jelenlegi gólkirálya, Frank Lampard megelőzte, de Tambling megtartotta a kék mezben egy mérkőzésen elért legtöbb gól rekordját, amikor 1966-ban öt gólt rúgott az Aston Villa ellen.

Ez a bravúr egy szezonnal azután történt, hogy Tambling 1965-ben a Chelsea-vel megnyerte a Ligakupát, az angol válogatott játékos pedig 1967-ben a klubbal bejutott az FA-kupa döntőjébe is. Összesen 202 gólt szerzett Tambling 370 mérkőzésen a Stamford Bridge-en töltött 11 éve alatt, majd az adott szezonban távozott, hogy a Crystal Palacehoz csatlakozzon.

Ezt követően hazájában, Írországban játszott olyan klubokban, mint a Cork Celtic, a Waterford, a Shamrock Rovers és a Cork Alberts, majd 1985 és 2012 között a Cork Celtic, a Cork City és a helyi Crosshaven csapatának edzője volt. Tamblinget 2005-ben beválasztották a Chelsea történetének legjobb tizenegyébe, emlékeztetve nyugat-londoni sikereire. 2013-ban, miután Lampard megdöntötte Tambling régóta fennálló rekordját, Tambling egy interjúban elárulta, hogy a két Chelsea-ikon közötti tréfás rivalizálás barátsággá alakult.

Bobby Tambling dead at 84: Chelsea legend passes away after illness https://t.co/YzhPmrmcfb via @MailSport — K.B. (@KB97783357) June 5, 2026

„Az elmúlt néhány évben közel kerültünk egymáshoz, mert szerintem mindketten tudtuk, hogy eljön ez a nap” – mesélte, majd hozzátette: „Mindig viccelődünk egymással: én azt mondom: »Gyerünk, Frank, siess már!« A társam pedig mindig azt mondja: „Gyerünk, Frank, ne rúgj több tizenegyest!”

Lampard később előszót írt Tambling 2016-os önéletrajzi könyvéhez, a Goals in Life-hoz.

„Bobby a labdarúgás és a Chelsea Football Klub úriembere. Ha nagykövetet keresel, valakit, aki megmutatja, mit jelent a klub, és aki generációkon átível, ő az a személy. Abszolút kiváltság, hogy a barátomnak nevezhetlek.” – írta.