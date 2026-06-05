Elhunyt a Chelsea gólkirálya: „Hatalmas űrt hagyott mindannyiunk életében”
A klub és a rajongók szíve is összeszorult, Bobby Tambling 84 éves korában elhunyt. A labdarúgó a Chelsea gólkirálya volt sokáig.
A Chelsea egykori gólkirálya, Bobby Tambling 84 éves korában, hosszú betegség és demencia diagnózisát követően elhunyt. A Chelsea-legenda négy évtizeden át tartotta a Chelsea gólkirályi rekordját, mielőtt Frank Lampard megelőzte volna.
Elhunyt a Chelsea gólkirálya, sokáig betegeskedett
A csatár, aki 1959-ben, 17 évesen debütált a Bluesban a West Ham ellen, már első mérkőzésén gólt szerzett. Négy évtizeden át tartotta a Chelsea mezében elért legtöbb gólt megszerző rekordjának a címét. Később a klub jelenlegi gólkirálya, Frank Lampard megelőzte, de Tambling megtartotta a kék mezben egy mérkőzésen elért legtöbb gól rekordját, amikor 1966-ban öt gólt rúgott az Aston Villa ellen.
Ez a bravúr egy szezonnal azután történt, hogy Tambling 1965-ben a Chelsea-vel megnyerte a Ligakupát, az angol válogatott játékos pedig 1967-ben a klubbal bejutott az FA-kupa döntőjébe is. Összesen 202 gólt szerzett Tambling 370 mérkőzésen a Stamford Bridge-en töltött 11 éve alatt, majd az adott szezonban távozott, hogy a Crystal Palacehoz csatlakozzon.
Ezt követően hazájában, Írországban játszott olyan klubokban, mint a Cork Celtic, a Waterford, a Shamrock Rovers és a Cork Alberts, majd 1985 és 2012 között a Cork Celtic, a Cork City és a helyi Crosshaven csapatának edzője volt. Tamblinget 2005-ben beválasztották a Chelsea történetének legjobb tizenegyébe, emlékeztetve nyugat-londoni sikereire. 2013-ban, miután Lampard megdöntötte Tambling régóta fennálló rekordját, Tambling egy interjúban elárulta, hogy a két Chelsea-ikon közötti tréfás rivalizálás barátsággá alakult.
„Az elmúlt néhány évben közel kerültünk egymáshoz, mert szerintem mindketten tudtuk, hogy eljön ez a nap” – mesélte, majd hozzátette: „Mindig viccelődünk egymással: én azt mondom: »Gyerünk, Frank, siess már!« A társam pedig mindig azt mondja: „Gyerünk, Frank, ne rúgj több tizenegyest!”
Lampard később előszót írt Tambling 2016-os önéletrajzi könyvéhez, a Goals in Life-hoz.
„Bobby a labdarúgás és a Chelsea Football Klub úriembere. Ha nagykövetet keresel, valakit, aki megmutatja, mit jelent a klub, és aki generációkon átível, ő az a személy. Abszolút kiváltság, hogy a barátomnak nevezhetlek.” – írta.
Egykori klubja csütörtökön idézte ezeket a kedves szavakat Tamblingnek szóló tisztelgésében, a Chelsea pedig egy hosszú nekrológban jelentette be a „nagyon szomorú hírt”.
„Ezeket az érzelmeket minden Chelsea-szurkoló kifejezné, aki találkozott Tamblinggel, aki örökké szenvedélyesen szerette azt a klubot, ahol a neve nagyon nagy betűkkel szerepel a történelmünkben. A Chelsea Football Club legmélyebb részvétét fejezi ki Bobby feleségének, Valnak, a család többi tagjának és barátainak ebben a nehéz időben.” – állt a nyilatkozatban Lampard megjegyzéseiről.
A Crosshaven is hasonlóan megható búcsúüzenetet tett közzé a közösségi médiában, „legmélyebb szomorúsággal” jelentette be a halálhírt, és Tamblinget „a Chelsea legendájának és egy csodálatos embernek” nevezte.
„Még akkor is, amikor egészségi állapota már romlott, továbbra is a pálya szélén akart lenni – edzeni, bátorítani és megosztani a játék iránti kimeríthetetlen szeretetét” – állt a klub iránti elkötelezettségéről szóló közleményben. „A futball iránti szenvedélye egyszerűen ragályos volt. Akár taktikáról beszélt, akár szabadrúgásokat gyakorolt, akár a játékoskori történeteit mesélte (néha már tizedik alkalommal), nem tudtál nem minden szavára figyelni. Nem zavart, ha ugyanazt a történetet hallottad újra, mert Bobby mesélte. (...) Bobby hatalmas űrt hagyott mindannyiunk életében. Azáltal, hogy megismerhettük őt, mindannyian jobb, kedvesebb és gazdagabb emberek lettünk. Melegszívűsége, bölcsessége, humorérzéke és szeretete örökre velünk marad. Szerető családjának, közeli barátainak és őt imádó chelsea-i családjának – legmélyebb, legőszintébb részvétünket fejezzük ki. Mindannyian elvesztettünk egy igazi legendát és egy igazán különleges embert.”
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