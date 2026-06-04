Szoboszlai Dominik bombaerős keretbe került, vb-t nyerne ezzel a csapattal
Egytől-egyig szupersztárok, mégsem lehetnek ott a világbajnokságon. A foci-vb hiányzóinak csapatában Szoboszlai Dominik a második legértékesebb játékos.
Ha valahova, akkor ide biztosan nem került be szívesen Szoboszlai Dominik. A foci-vb hiányzóiból összeállított legerősebb kezdőcsapat olyan erős, hogy képes lenne akár a világbajnokságot is megnyerni. BL-győztesek, angol bajnokok nem lehetnek ott az észak-amerikai tornán, melyet kihagy a budapesti BL-döntő egyik hőse is.
A Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain sorsdöntő, egyenlítést hozó tizenegyesét kiharcoló Hvicsa Kvarachelia Grúziával nem jutott ki a világbajnokságra, ahogy Szoboszlai Dominik sem a magyar válogatottal. Olaszország sorozatban harmadszor marad le, ők is feltöltötték a kimaradók tizenegyét, akárcsak az angol keretből a szűkítésnél kimaradó sztárok. A francia Hugo Ekitiké sérülés miatt nem utazhat a vb-re.
A foci-vb hiányzóinak kezdőcsapata
Nem túlzás, ez a tizenegy a veretes cseresorral akár a labdarúgó-világbajnokságot is megnyerhetné. Érdekesség, hogy a lemaradók között Szoboszlai Dominik a második legértékesebb játékos (100 millió euró, azaz 36 milliárd forint az értéke). Őt csak az angol Cole Palmer előzi meg, akit a Trasfermarkt 110 millió euróra (39,6 milliárd forintra) becsül.
A bombaerős tizenegy:
Gianluigi Donnarumma (olasz, Manchester City) - Trent Alexander-Arnold (angol, Real Madrid), Dean Huijsen (spanyol, Real Madrid), Alessandro Bastoni (olasz, Internazionale), Riccardo Calafiori (olasz, Arsenal) - Sandro Tonali (olasz, Newcastle), Szoboszlai Dominik (magyar, Liverpool) - Phil Foden (angol, Manchester City), Cole Palmer (angol, Chelsea), Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG) - Hugo Ekitike (francia, Liverpool)
A kispadra olyan játékosokat lehetne jelölni, mint a lengyel Robert Lewandowski, a spanyol Fermín Lopez, az angol Harry Maguire, vagy a holland Xavi Simmons és Jeremie Frimpong.
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