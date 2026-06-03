Nem fogod elhinni, mit tetováltatott a hátára a Chelsea sztárja - Videó

A Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho egy figyelemfelkeltő új tetoválást vállt be, ami beteríti az egész hátát. A 21 éves Garnacho testét számos tetoválás díszíti, amelyek közül sok a popkultúrából és a hitéből merít ihletet.

A Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho / Fotó: Godfrey Pitt - Northphoto

Ezek között szerepel a bal kezén lévő, a Stranger Things című sorozatból ismert színésznő, Millie Bobby Brown ábrázolása, de van tetoválása a híres Prison Break című tévésorozat és a japán Captain Tsubasa rajzfilmsorozat tiszteletére is. Most pedig Garnacho egy újabb tetoválással bővítette gyűjteményét, amely Heath Ledger ikonikus Joker-alakítását ábrázolja a The Dark Knight című filmből.

A merész új tetoválás az egész hátát beborítja. A műalkotást a Los Angeles-i székhelyű, neves tetoválóművész, Joaquin Ganga készítette. Ganga korábban olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Drake, LeBron James és Post Malone, és a becslések szerint egy ilyen jellegű tetoválás több ezer fontba kerül, és több alkalmon át tart elkészíteni.

Garnacho korábban is kifejezte rajongását Joker karaktere iránt. Friss tetoválásán a karakter egy kártyát is tart a kezében, valamint a hírhedt mondat, a „why so serious?” is fel van varrva a testére. Ganga megosztott egy videót az Instagramon a tetoválás elkészítésének folyamatáról.

Íme a Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho tetoválása:



Garnacho fejének oldalára a „Valiente” szót tetováltatta, ami spanyolul „bátor”-t jelent, míg a nyakán a „Nunca es suerte, siempre es Dios” felirat olvasható. Ez azt jelenti: „Soha nem a szerencse, mindig Isten.” Hasonlóképpen van egy tetoválása is, amelyen egy 7-es számú mezt viselő kisgyerek látható, és ezzel tisztelgett az iránti vágya előtt, hogy ezt a számot örökölje a Manchester Unitednél, mielőtt tavaly 40 millió fontért a Chelsea-hez igazolt.

Garnacho legújabb tetoválása egy a szélső számára kiábrándító szezon után készült. A Chelsea úgy érezte, igazi kincset talált, amikor Ruben Amorim kegyvesztettjévé válása után a Unitedtől igazolták le. A játékos azonban az első szezonjában a Stamford Bridge-en nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és mindössze egy gólt szerzett a Premier League-ben, ami sok Chelsea-szurkolót csalódottá tett. Garnacho gyenge formája miatt nem került be az argentin válogatott világbajnoki keretébe sem, nyolc válogatott mérkőzéséből az utolsót 2024 novemberében játszotta - írja a Daily Mail.