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Nem fogod elhinni, mit tetováltatott a hátára a Chelsea sztárja - Videó

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Az egész hátát beteríti a műalkotás. Nem akárkit tetováltatott magára a Chelsea sztárja.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.03. 13:00
chelsea alejandro garnacho ganga tetoválás

A Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho egy figyelemfelkeltő új tetoválást vállt be, ami beteríti az egész hátát. A 21 éves Garnacho testét számos tetoválás díszíti, amelyek közül sok a popkultúrából és a hitéből merít ihletet. 

A Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho
A Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho  / Fotó: Godfrey Pitt - Northphoto

Ezek között szerepel a bal kezén lévő, a Stranger Things című sorozatból ismert színésznő, Millie Bobby Brown ábrázolása, de van tetoválása a híres Prison Break című tévésorozat és a japán Captain Tsubasa rajzfilmsorozat tiszteletére is.  Most pedig Garnacho egy újabb tetoválással bővítette gyűjteményét, amely Heath Ledger ikonikus Joker-alakítását ábrázolja a The Dark Knight című filmből. 

A merész új tetoválás az egész hátát beborítja. A műalkotást a Los Angeles-i székhelyű, neves tetoválóművész, Joaquin Ganga készítette.  Ganga korábban olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Drake, LeBron James és Post Malone, és a becslések szerint egy ilyen jellegű tetoválás több ezer fontba kerül, és több alkalmon át tart elkészíteni.

Garnacho korábban is kifejezte rajongását Joker karaktere iránt. Friss tetoválásán a karakter egy kártyát is tart a kezében, valamint a hírhedt mondat, a „why so serious?” is fel van varrva a testére. Ganga megosztott egy videót az Instagramon a tetoválás elkészítésének folyamatáról.

Íme a Chelsea sztárja, Alejandro Garnacho tetoválása:


Garnacho fejének oldalára a „Valiente” szót tetováltatta, ami spanyolul „bátor”-t jelent, míg a nyakán a „Nunca es suerte, siempre es Dios” felirat olvasható. Ez azt jelenti: „Soha nem a szerencse, mindig Isten.”  Hasonlóképpen van egy tetoválása is, amelyen egy 7-es számú mezt viselő kisgyerek látható, és ezzel tisztelgett az iránti vágya előtt, hogy ezt a számot örökölje a Manchester Unitednél, mielőtt tavaly 40 millió fontért a Chelsea-hez igazolt. 

Garnacho legújabb tetoválása egy a szélső számára kiábrándító szezon után készült.  A Chelsea úgy érezte, igazi kincset talált, amikor Ruben Amorim kegyvesztettjévé válása után a Unitedtől igazolták le. A játékos azonban az első szezonjában a Stamford Bridge-en nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és mindössze egy gólt szerzett a Premier League-ben, ami sok Chelsea-szurkolót csalódottá tett. Garnacho gyenge formája miatt nem került be az argentin válogatott világbajnoki keretébe sem, nyolc válogatott mérkőzéséből az utolsót 2024 novemberében játszotta - írja a Daily Mail. 

 

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